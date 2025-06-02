Мир возможен – но не любой ценой: Умеров доложил Зеленскому о второй встрече в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров. / © Рустем Умеров

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Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ходе состоявшейся сегодня в Стамбуле второй встречи украинской и российской делегаций.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По словам министра, украинская сторона действовала четко и последовательно, передав позиции, сформулированные главой государства. Одним из ключевых пунктов было безусловное прекращение огня, по меньшей мере, на 30 дней — это принципиальная позиция Украины и ее международных партнеров, озвученная еще на предварительных этапах переговоров.

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Впрочем, как отметил Умеров, Россия отвергла даже саму идею остановить боевые действия. Несмотря на предварительно переданные Украиной документы, российская делегация привезла свой "меморандум" только непосредственно на встречу, что фактически лишило переговоров шансов на результативность.

"Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий", - заявил Умеров.

В то же время, некоторый прогресс в вопросах обмена пленными. Договорено:

провести обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных - "всех на всех";

провести обмен всех солдат в возрасте 18-25 лет - также "всех на всех";

вернуть тела погибших военных – 6000 на 6000.

Отдельно украинская сторона передала полностью верифицированный список депортированных Россией украинских детей. Умеров подчеркнул, что возвращение хотя бы части этих детей станет гуманитарным актом и подлинным тестом на готовность РФ к миру.

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Также Украина предложила провести встречу на уровне лидеров уже до конца июня, подчеркнув: только те, кто принимает решение, могут договориться о завершении войны.

"Если же и это предложение будет сорвано, ответ должен быть один - еще более жесткие международные санкции", - подытожил министр.

Умеров заверил, что Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла. Мир возможен – но не любой ценой и точно не на условиях агрессора.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025, провел предварительную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой делегации от РФ Владимиром Мединским еще до начала переговоров.

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