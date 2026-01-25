Виталий Портников

Послевоенный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, завершился, а следующие десятилетия могут стать периодом глубоких потрясений и конфликтов.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

По его словам, события, предшествовавшие Второй мировой войне, не были кризисом в классическом понимании, а отдельным историческим этапом.

«Это был не кризис, а определенный исторический период. Политики нового типа — популисты, истерики, невежды и просто диктаторы — в конце концов привели ситуацию ко Второй мировой войне и масштабному разрушению Европы и Азии», — отметил Портников.

Он добавил, что подобные процессы происходили не только в Европе.

«В Латинской Америке также разворачивались сложные события, о которых мы редко задумываемся из-за расстояния, но там были свои трагедии — войны, конфликты, кризисы и перевороты», — подчеркнул журналист.

По словам Портникова, именно после этого сформировался послевоенный порядок, который окончательно исчерпал себя.

«В результате установился послевоенный порядок, но он кончился. Прошло около 50 лет, и мы вошли в эпоху непуганых идиотов, когда ситуация снова начинает напоминать 30-е годы ХХ века», — пояснил он.

Журналист убежден, что мир пройдет этот этап, но цена будет очень высока.

«Мы, конечно, через это пройдем, но ценой огромных страданий, кризисов, проблем, скитаний, возможно, больших войн или даже большой войны в виде многочисленных региональных конфликтов», — отметил Портников.

В то же время он выразил убеждение, что после этого мир снова придет к новой стабильности.

По его мнению, впоследствии начнется этап, подобный периоду после Второй мировой войны, — формирование нового либерального порядка.

