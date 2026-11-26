Доналдьд Трамп и Путин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп стремится добиться мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января.

Об этом говорится в материале обозревателя Foreign Policy Кристиана Керила.

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По его словам, в Белом доме рассчитывают завершить переговорный процесс до того, как победившие на недавних промежуточных выборах демократы получат контроль над Конгрессом США. В то же время европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон пытается склонить Украину к чрезмерным уступкам.

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Керил предполагает, что спешка американского президента может быть связана не только с внутриполитическими расчетами, но и с потенциальными экономическими выгодами. В частности, Москва предлагает США масштабные проекты в нефтяной, газовой и алюминиевой отраслях, а также в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.

По оценке российского представителя Кирилла Дмитриева, совокупная стоимость таких потенциальных договоренностей может составить 14 триллионов долларов.

Обозреватель отмечает, что для осуществления многих проектов понадобится отменить западные санкции против России. Кроме того, он не исключает, что отдельные представители оцепления американского президента могут извлечь личную выгоду от таких договоренностей.

В подтверждение этого мнения Foreign Policy приводит слова военного историка Филлипса О’Брайена:

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«Правительство Соединенных Штатов действительно пытается заключить очень выгодное для России соглашение. Именно из этого он исходит».

В то же время скорое завершение войны остается маловероятным. Недавняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне не принесла ощутимых результатов по урегулированию войны в Украине.

После саммита российские войска снова атаковали украинские города ракетами. Среди целей был и родной город президента Владимира Зеленского. В результате удара погибли два человека, в том числе семилетний ребенок.

Кэрил обращает внимание, что Путин не демонстрирует намерения идти на уступки. Кремль продолжает выдвигать максималистские требования, среди которых — пересмотр всей европейской системы безопасности и возвращение НАТО к границам 1997 года.

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Позицию европейских чиновников по разным подходам Вашингтона и Москвы автор передает следующей цитатой:

«Американцы спешат, Путин не спешит».

Несмотря на это, Украина продолжает сопротивляться российской агрессии и демонстрирует способность наносить противнику ощутимые удары. Среди примеров, которые приводит обозреватель, успешная атака на Керченский мост, удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и операции, которые помогли украинским войскам сдерживать наступление оккупантов.

В итоге Кэрил отмечает, что планы Трампа усложняют сразу несколько факторов: позиция европейских государств, военный потенциал Украины и нежелание Кремля отказываться от своих требований. Поэтому достижение мирной договоренности к началу работы нового состава Конгресса остается под большим вопросом.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне отреагировали на обвинения в давлении на Киев и объяснили, почему Дональд Трамп призвал Украину к выборам.

Мы ранее информировали, что в Кремле затруднились назвать дату новой трехсторонней встречи для переговоров о мире в Украине, но убеждены, что она состоится.

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