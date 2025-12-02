Мир "за спиной" Украины: Зеленский призвал Запад к четкости

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими и понятными, чтобы агрессия РФ не повторилась снова.

Об этом глава государства сказал в рамках визита в Ирландию, передает Sky News.

Говоря о будущем мире, Владимир Зеленский призвал к мирному плану, который будет «открытым и справедливым» и не будет обсуждаться «за спиной Украины».

«Украине также нужно будет понять, какими будут будущие гарантии безопасности и как они будут работать. Мы должны остановить войну таким образом, чтобы через один год Россия не вернулась с третьим вторжением за десять лет», — сказал Зеленский.

Он объяснил, что новое вторжение РФ после «мира» вполне возможно, потому что россияне не достигли своей главной цели — оккупировать наше государство.

«Я не уверен, что их цели изменились. Они могут откладываться. А нам нужна для этого защита», — говорит Зеленский.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты за то, что они готовы быть гарантом безопасности, но он хочет понять как именно.

«Нам нужна уверенность для украинского народа. Что будет завтра, когда наши воины пойдут домой? Когда они вернутся, снова станут учителями, инженерами. Они вернутся, а Россия будет продолжать наращивать свое войско, готовиться к еще одному вторжению. Кто может выдержать это?» — подытожил глава государства.

