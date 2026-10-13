Мир здесь ни к чему: политолог объяснил, зачем Кушнер и Виткофф летают к Путину

Стив Виткофф и Путин / © Associated Press

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Регулярные визиты спецпредставителей президента США Дональда Трампа Джареда Кушнира и Стива Виткоффа в Россию могут преследовать не прекращение войны против Украины, а поиск возможностей для получения финансовой выгоды от совместных проектов с россиянами.

Такое мнение высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью УНИАН.

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По его убеждению, представители американского президента уже должны осознать, что Кремль не намерен завершать войну. Поэтому, считает эксперт, их поездки в Путин могут быть связаны с изучением перспектив сотрудничества, способного принести прибыль Трампу и его окружению.

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«Виткофф и Кушнер в Москву летают не для того, чтобы остановить войну. Иначе они немного разобрались бы. Они просто невежды и неспособные к дипломатии частными лицами, приближенными к Трампу. Главная задача — это собственно прощупать возможности обогащения Трампа и его окружения», — заявил Хара.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова прокомментировал свое громкое и скандальное решение о поставках дизеля из России.

Мы ранее информировали, что в Сенате США заявили, что разрешение на импорт российского дизельного горючего может нарушать закон 2022 года. Законодатели требуют от администрации Трампа немедленно отменить это решение.

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