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Мир здесь ни к чему: политолог объяснил, зачем Кушнер и Виткофф летают к Путину
В США уже давно разобрались бы, что Кремль не собирается прекращать войну.
Регулярные визиты спецпредставителей президента США Дональда Трампа Джареда Кушнира и Стива Виткоффа в Россию могут преследовать не прекращение войны против Украины, а поиск возможностей для получения финансовой выгоды от совместных проектов с россиянами.
Такое мнение высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью УНИАН.
По его убеждению, представители американского президента уже должны осознать, что Кремль не намерен завершать войну. Поэтому, считает эксперт, их поездки в Путин могут быть связаны с изучением перспектив сотрудничества, способного принести прибыль Трампу и его окружению.
«Виткофф и Кушнер в Москву летают не для того, чтобы остановить войну. Иначе они немного разобрались бы. Они просто невежды и неспособные к дипломатии частными лицами, приближенными к Трампу. Главная задача — это собственно прощупать возможности обогащения Трампа и его окружения», — заявил Хара.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова прокомментировал свое громкое и скандальное решение о поставках дизеля из России.
Мы ранее информировали, что в Сенате США заявили, что разрешение на импорт российского дизельного горючего может нарушать закон 2022 года. Законодатели требуют от администрации Трампа немедленно отменить это решение.