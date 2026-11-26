Президент Финляндии Александр Стубб / © ТСН

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Президент Финляндии Александр Стубб не ожидает завершения войны в Украине до конца года и призывает украинцев готовиться к тяжелой зиме.

Об этом сообщает Clash Report.

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«Оптимистичен ли я относительно того, что война в Украине закончится до конца года? Так я не думаю. И это значит, что нам придется готовиться к суровой зиме в Украине, которая, по сути, включает противовоздушную оборону, энергетические установки и финансы», — сказал глава Финляндии.

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Также Стубб признал, что в мире де-факто есть две страны, которые сейчас могут вести современную войну, это Россия и Украина.

«Конечно, Израиль и другие Соединенные Штаты. Я этого не возражаю. Но суть в том, что уроки, извлеченные из Украины, теперь начинают распространяться и на Европу», — отметил он.

Ранее зять Трампа Джаред Кушнер обвинил Украину в срыве прогресса на переговорах.

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