Мира может не быть: Портников объяснил, зачем Путин соглашается на переговоры

Президент РФ Путин / © Associated Press

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Россия может соглашаться на возобновление переговоров по окончании войны против Украины не ради реального поиска мира, а для затягивания времени и достижения более широких политических целей.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в колонке Эспрессо.

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Он обратил внимание, что еще несколько месяцев назад возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной с участием американских посредников казалось маловероятным. В то же время, Москва ранее заявляла, что готова вернуться к переговорам только после выполнения Киевом ее требований по выводу украинских войск из части Донецкой и Луганской областей.

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В сентябре ситуация изменилась: американские посредники снова отправились в Москву и Киев. При этом, как отмечает Портников, украинские военные остаются на Донбассе, а Россия продолжает наносить удары по украинским городам.

Зачем переговоры Зеленскому и Трампу

Портников считает ясными мотивы украинской и американской сторон.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский как глава государства, подвергшегося российской агрессии и масштабным разрушениям, должен искать возможности для достижения справедливого мира. Кроме того, к этому стремится украинское общество, уставшее от длительной войны, а также международные партнеры Киева.

Что касается президента США Дональда Трампа, то его заинтересованность в переговорах Портников объясняет стремлением добиться успеха собственных миротворческих инициатив и возобновить экономическое сотрудничество с Россией.

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В то же время, мотивы Кремля, по мнению журналиста, остаются менее очевидными.

«Мы и не очень понимаем, зачем возобновление переговоров Путину. Разве что российский президент действительно обеспокоен состоянием своей экономики и хотел бы прекратить украинские удары. А как это сделать без договоренностей о мире? — написал Портников.

Портников назвал возможную цель Путина

По словам журналиста, переговоры американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москве не продемонстрировали реального изменения позиции Кремля.

Но переговоры Виткоффа и Кушнера в Москве реальных изменений в российской позиции не зафиксировали. Поэтому готовность Путина к переговорам можно пока объяснить его привычной тактикой затягивания времени», — отметил Портников.

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По его мнению, в этот раз Москва может использовать переговорный процесс не только в отношениях с Трампом. Речь идет также о лидерах стран, которые остаются важными экономическими партнерами России, в частности, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Портников отмечает, что Путин встречался с ними на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, после чего, по его наблюдению, тональность заявлений российского президента заметно изменилась.

Путин может рассчитывать на встречу с Трампом в Китае

Еще одним возможным мотивом Кремля Портников называет стремление Путина встретиться с Трампом во время саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне.

Журналист предполагает, что Москва может рассматривать переговорный процесс как один из элементов подготовки к такой встрече. При этом Путин, по его словам, может стремиться к еще более масштабному формату.

Речь идет об идее проведения трехстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина на полях встречи в Шэньчжэне. Портников напоминает, что после переговоров Виткоффа и Кушнера о таком формате заявлял советник президента России Юрий Ушаков.

По мнению журналиста, для Путина подобная встреча имела бы значительный символический эффект, поскольку позволила бы Кремлю представить российского президента как одного из лидеров мировой политики наравне с президентом США и главой КНР.

«И вполне вероятно, что возобновление переговоров по завершению российско-украинской войны стало частью кремлевских планов по организации трехсторонней встречи — и не более того», — считает Портников.

В то же время он отмечает, что сам факт возобновления контактов не означает готовность России к реальному завершению войны.

«А вот к настоящему завершению войны и переходу России на более конструктивные и реалистичные позиции визит американских посредников может не иметь никакого отношения», — резюмировал журналист.

Напомним, Кремль заговорил о новом раунде переговоров по Украине. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы ожидает возвращения к формату переговоров «в обозримой перспективе».

Тем временем у американского президента Дональда Трампа высоко оценили результативность визитов в Киев и Москву.

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