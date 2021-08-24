"Мира, успехов и процветания": Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

"Мира, успехов и процветания": Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Он выразил надежду на сотрудничество.

Александр Лукашенко поздравил украинский народ с 30-й годовщиной Независимости.

Приветствие Лукашенко появилось на его официальном сайте.

"Несокрушимая свобода украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к обретению собственной государственности", — подчеркнул он. Кроме того, пожелал украинцам "мира, успехов и процветания".

Он подчеркнул: "в сегодняшних непростых условиях", уверен, что "присущие украинскому народу мудрость, благоразумие и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционную взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества".

Напомним, ранее Александр Лукашенко отметил, что его политические отношения с украинской властью находятся на низком уровне, поскольку с территории Украины в Беларусь поставляют боевиков и оружие. Лукашенко утверждал, что пытался поддерживать добрые "родительские" отношения с президентом Украины.

Новости мира: Лукашенко заявил, что вместе с Путиным могли поставить Украину "на колени"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку