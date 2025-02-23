Мирная договоренность "очень близко": в США сказали, что должны сделать стороны конфликта

Соединенные Штаты максимально приблизились к подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией, но теперь стороны должны пойти на некоторые уступки.

Об этом заявил спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф в воскресенье, 23 февраля, в эфире телеканала CNN.

Виткофф не раскрыл условия мирного соглашения, но подчеркнул, что любая договоренность предполагает, что каждая из сторон готова чем-то поступиться ради достижения мира, "будь то территориальные уступки, или экономические".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент [Дональд Трамп – ред.] делает лучше всего. Он объединяет людей. Он помогает им осознать, что путь к миру – это уступки и достижение компромисса", – заявил спецпредставитель Трампа.

Он заверил, что скоро мир увидит "очень хороший результат".

"Мы подошли очень близко к тому, чтобы что-то подписать. Стамбульское соглашение может быть ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ", — добавил Виткофф.

Он также отметил, что Трамп не нарушает договоренностей, поэтому, если бы РФ решилась вторгнуться в одну из стран-членов НАТО, США защищали бы своих союзников, согласно статье 5 Устава Альянса.

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Стамбульское соглашение, о котором упомянул Виткофф, это проект мирных договоренностей, который Украина и РФ обсуждали в апреле 2022 года, предлагавший неприемлемые условия для Украины, такие как уменьшение армии, отказ от территорий и поддержки Запада, а также расходы на восстановление Донбасса, который оставался под контролем РФ.

Виткофф отметил, что Трамп намерен стать "президентом-миротворцем" в войне между Россией и Украиной, которая "была спровоцирована".

"Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Это фактически стало угрозой для россиян, и мы должны принять это. Как бы то ни было, россияне дали понять, что они готовы прекратить это. Это были очень, я бы сказал, убедительные и существенные переговоры", – сказал Стив Виткофф.

Напомним, руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что Украина стремится к справедливому миру "с железобетонными гарантиями безопасности". По его словам, власти не готовы к компромиссам по независимости, территориям или суверенитету.

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