Мирное соглашение для Украины предусматривает "обмен территориями" — Трамп
Мирное соглашение для Украины будет предусматривать обмен территориями. По его словам, такой шаг должен быть выгоден обеим сторонам.
Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».
Об этом президент США сказал на брифинге, пишет Sky News.
Выступая в Белом доме, Трамп сказал, что в рамках соглашения состоится «некоторый обмен территориями во благо обеих сторон». Он отметил, что за эти территории «воевали три с половиной года», и в боях погибли многие украинцы и россияне.
«Итак, мы рассматриваем этот вопрос, но на самом деле мы стремимся вернуть часть средств, а часть — обменять, — заявил Трамп. — Это сложно. Ничто не бывает лёгким. Но мы что-нибудь получим взамен».
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется готовиться к подписанию чего-нибудь».
Напомним, 8 августа президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы собираемся провести встречу с Россией, начнем с России», — сказал Трамп об вероятной встрече с Путиным.
Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой лидеры будут обсуждать прекращение войны в Украине, запланирована на конец следующей недели.