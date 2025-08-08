ТСН в социальных сетях

Мирное соглашение для Украины предусматривает "обмен территориями" — Трамп

Мирное соглашение для Украины будет предусматривать обмен территориями. По его словам, такой шаг должен быть выгоден обеим сторонам.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Об этом президент США сказал на брифинге, пишет Sky News.

Выступая в Белом доме, Трамп сказал, что в рамках соглашения состоится «некоторый обмен территориями во благо обеих сторон». Он отметил, что за эти территории «воевали три с половиной года», и в боях погибли многие украинцы и россияне.

«Итак, мы рассматриваем этот вопрос, но на самом деле мы стремимся вернуть часть средств, а часть — обменять, — заявил Трамп. — Это сложно. Ничто не бывает лёгким. Но мы что-нибудь получим взамен».

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется готовиться к подписанию чего-нибудь».

Напомним, 8 августа президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы собираемся провести встречу с Россией, начнем с России», — сказал Трамп об вероятной встрече с Путиным.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой лидеры будут обсуждать прекращение войны в Украине, запланирована на конец следующей недели.

