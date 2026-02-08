Послевоенные выборы в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть подготовлен уже в марте.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства утверждают, что украинские и американские чиновники обсудили график, который включает подготовку проекта мирного соглашения с Россией до марта.

Реклама

Этим же графиком предусмотрено проведение в Украине референдума по пунктам мирного соглашения вместе с выборами — в мае.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский скептически настроен относительно возможности проведения выборов весной.

По его словам, рабочая группа ВР до сих пор не финализировала соответствующий законопроект.

Даже если закон вступит в силу в конце марта или в начале апреля, считает Вениславский, организовать волеизъявление за два месяца невозможно, учитывая факторы безопасности.

Реклама

Поэтому сценарий с майскими выборами депутат называет «чрезмерно оптимистичным, но малореалистичным», подчеркивая сложность процедур.

Напомним, 7 февраля президент Зеленский сообщил, что следующая встреча украинской и российской переговорных групп состоится в Соединенных Штатах Америки. Городом проведения выбрано Майами, а сама встреча запланирована уже через неделю.