Трамп настаивает на заключении мирного соглашения / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский обратится к новому Конгрессу США, который сейчас находится под контролем демократов, чтобы усилить давление на Россию. В то же время Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения как можно быстрее.

Украина будет добиваться мощного пакета военной помощи США и более жестких санкций против России, если не будет достигнуто мирного соглашения, приемлемого для Киева, заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

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«Должен быть уровень поддержки Украины и такие санкции, чтобы они послали четкий сигнал россиянам. Пора сесть за стол переговоров и прекратить войну», – сказал он.

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В издании отмечают, что эти комментарии намекают на то, что Зеленский попытается использовать результаты выборов в США, чтобы подтолкнуть Россию к мирным переговорам. Республиканская партия потерпела значительные поражения на промежуточных выборах, которые дали демократам большинство как в Сенате, так и в Палате представителей.

«Посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на мирном соглашении «как можно скорее», а в идеале — к январю», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина рискует столкнуться с требованиями по значительным уступкам. В то же время Путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну.

«Есть желание действовать очень быстро, и мы и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины», – подчеркнул Зеленский.

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Ход переговоров

Президенты США и России обсуждали Украину на переговорах в Китае на прошлой неделе, где Трамп назвал Путина «другом». Позже американский лидер позвонил собравшимся в Берлине европейским лидерам, чтобы сказать им, что Путин хочет прекратить полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году.

Кушнер и Уиткофф также встретились с Путиным в Москве и Зеленским в Дублине в начале ноября после первых переговоров между Россией и Украиной под руководством США в Абу-Даби с февраля.

Кушнер и Уиткофф предложили Украине передать России Луганскую и Донецкую области в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО. Поскольку российские войска преимущественно контролируют Луганск, Путин хочет, чтобы Украина сдала остальную часть Донецкой области, которую его войска не могут захватить в боях с 2014 года. Украина отклоняет это требование, ведь это сделает остальную страну уязвимой к предстоящему нападению России.

Гарантии безопасности

Ранее Зеленский заявлял, что переговоры с союзниками сосредотачивались на гарантиях безопасности, смоделированных по образцу обязательств НАТО по статье 5 по защите любого члена, который столкнется с вооруженным нападением.

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Хотя он не исключает этого варианта, Зеленский остается скептически настроенным по поводу того, как такие гарантии будут работать на практике. Он утверждает, что Украине нужны твердые обязательства от ее западных союзников по поводу мощной военной поддержки и более жестких санкций в случае нового российского вторжения.

«Они также должны пообещать поддержать членство Украины в Европейском Союзе и предоставить сотни миллиардов долларов финансирования на военную деятельность и восстановление страны», — сказал он.

Зеленский считает полноценное членство Украины в НАТО гораздо более жизнеспособным решением. По его мнению, что ключевые европейские союзники, включая Германию и Францию, давно с осторожностью относившиеся к этой идее, теперь более склонны ее поддержать.

«Если завтра Трамп скажет: «Я поддерживаю членство Украины в НАТО», по моему мнению, Европа также это поддержит», — предположил украинский лидер.

Путин полностью исключил это, хотя Зеленский утверждал, что это будет отвечать интересам России.

«Если Путин считает, что Украина готовится к военной мести, он должен быть наиболее заинтересован в нашем членстве в НАТО. Потому что, если Украина вступит в Альянс, мы не сможем вернуть наши оккупированные территории силой. Мы потеряем всех наших партнеров», – объяснил Зеленский.

Мирные переговоры — последние новости

Следующий раунд трехсторонних переговоров по войне в Украине может состояться в ближайшее время. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в РФ ориентируются на Абу-Даби как основная площадка для встречи. В то же время конкретных дат проведения встречи пока нет.

Спецпосланник США Джаред Кушнер рассказал о переговорах с Россией о возможном завершении войны в Украине. Среди обсуждаемых сценариев были территориальные уступки Киева в обмен на гарантии безопасности по образцу НАТО. В то же время в Кремле отрицали готовность рассматривать такую ​​договоренность.

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