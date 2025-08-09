- Дата публикации
Мирное соглашение между Россией и Украиной: глава разведки США заявила об "осторожном оптимизме"
Тулси Габбард считает президента Трампа единственным человеком, который может помочь заключить настоящее мирное соглашение.
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала наличие трудностей в урегулировании войны России против Украины, но выразила «осторожный оптимизм» относительно результата мирных переговоров.
Об этом она сказала в программе «Шоу Уилла Кейна» на канале FNC, передает Breitbart.
Руководительница американской разведки назвала президента Трампа единственным человеком, который может «помочь заключить настоящее мирное соглашение и положить конец этой кровавой войне между Россией и Украиной».
При этом она добавила, что все «очень четко понимают, насколько это сложно».
«Я сохраняю осторожный оптимизм. Я думаю, что президент Трамп очень четко дал понять, насколько это сложно. Мы видели это в течение последних 200 дней, с тех пор как он занимает должность. Но мы также видели, как президент Трамп и его администрация достигла большего прогресса и заключила больше мирных соглашений, чем любой другой президент, и за такой очень короткий промежуток времени», — подчеркнула она.
Напомним, 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали при посредничестве США мирное соглашение.
На брифинге после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Впоследствии президент США объявил, что его встреча с Путиным должна состояться 15 августа на Аляске.
Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.