Мирное соглашение между Руандой и ДР Конго в Вашингтоне: Трамп заявил об «успехе, где другие потерпели неудачу»
В Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа лидеры Руанды и Демократической Республики Конго подписали мирное соглашение, которое должно завершить десятилетие вооруженного противостояния и стабилизировать регион, богатый полезными ископаемыми.
Лидеры Руанды и Демократической Республики Конго подписали в Вашингтоне мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Церемония состоялась в Институте мира США, пишет Укринформ .
Американский президент заявил, что Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в достижении договоренностей.
«Сегодня мы преуспеваем там, где многие другие потерпели неудачу», – подчеркнул Трамп, поздравив президента ДР Конго Феликса Чисекеди и президента Руанды Поля Кагаме за готовность заключить мир. Он также выразил уверенность в продолжающейся уже десятилетиями урегулировании войны.
Кроме того, Соединенные Штаты и ДР Конго подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает, в частности, приоритетный доступ США к полезным ископаемым в ДРК.
Конфликт между странами продолжается годами: Киншаса и Кигали обвиняют друг друга в поддержке вооруженных группировок, действующих преимущественно в восточных регионах ДРК, богатых природными ресурсами.
В начале года боевики захватили два стратегически важных города на востоке страны — Гому и Букаву. США и Катар присоединились к посредническим усилиям по снижению напряжения.
10 мая после длительных переговоров при посредничестве США Индия и Пакистан заключили соглашение о немедленном прекращении огня.