Мирное соглашение между Руандой и ДР Конго в Вашингтоне: Трамп заявил об «успехе, где другие потерпели неудачу»

Дональд Трамп / © Associated Press

Лидеры Руанды и Демократической Республики Конго подписали в Вашингтоне мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Церемония состоялась в Институте мира США, пишет Укринформ .

Американский президент заявил, что Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в достижении договоренностей.

«Сегодня мы преуспеваем там, где многие другие потерпели неудачу», – подчеркнул Трамп, поздравив президента ДР Конго Феликса Чисекеди и президента Руанды Поля Кагаме за готовность заключить мир. Он также выразил уверенность в продолжающейся уже десятилетиями урегулировании войны.

Кроме того, Соединенные Штаты и ДР Конго подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает, в частности, приоритетный доступ США к полезным ископаемым в ДРК.

Конфликт между странами продолжается годами: Киншаса и Кигали обвиняют друг друга в поддержке вооруженных группировок, действующих преимущественно в восточных регионах ДРК, богатых природными ресурсами.

В начале года боевики захватили два стратегически важных города на востоке страны — Гому и Букаву. США и Катар присоединились к посредническим усилиям по снижению напряжения.

