Мирное соглашение между Украиной и РФ: экс-министр Кулеба оценил, сработает ли оно

Президент США Дональд Трамп может заставить Украину и Россию договориться о прекращении огня, однако слишком сложно будет это удержать. Новое мирное соглашение будет работать так же, как Минский и Нормандский форматы.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в подкасте на YouTube-канале Gabrielius Landsbergis.

"Верю ли я в то, что Трамп может заставить обе стороны договориться о прекращении огня? Верю, что это возможно. Будет ли возможно удержание прекращения огня? Считаю, что это будет слишком сложно", – высказался Кулеба.

По словам экс-министра, он не верит, что Трамп положит конец этой войне.

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"Завершит ли Трамп войну? Я не верю в это, потому что война завершится, только если Путин воспримет украинскую независимость и тот факт, что Украина принадлежит Западу", – убежден Кулеба, добавив, что такое восприятие маловероятно.

Он считает, что потенциальные новые мирные договоренности не будут работать другим путем, чем Минский и Нормандский форматы.

"Мы все помним, как работали "минский" процесс и формат "норманди". Думаю, что нет никаких причин верить в то, что потенциальные договоренности, если будут достигнуты, будут работать каким-нибудь другим путем, чем это было с Минским форматом и "норманди", – сказал бывший глава МИД.

Он также сказал, что украинцы не согласятся на мирное соглашение без возвращения территорий, прекращения боевых действий и обстрелов всей территории страны.

Кулеба отметил, что неприемлемые для Украины варианты мирных соглашений будут способствовать радикализации общества. А это может привести к тому, что, согласившись на такой мир, политики поставят под угрозу свою собственную жизнь.

"У нас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что включение Путина в мирное соглашение сдержит его попытки раскачать Украину изнутри страны", — подчеркнул экс-министр.

К слову, по мнению руководителя "Центра поддержки аэроразведки" Марии Берлинской, результаты разговора Трампа и Путина указывают на то, что условия окончания войны, которые изначально предложат Украине, будут неприемлемы и во многом унизительны.