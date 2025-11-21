Мирное соглашение между Украиной и РФ: источники из США назвали ожидаемые сроки

Переговоры Украина — Россия / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает увидеть мирное соглашение между Украиной и Россией до конца года. Концепция нового мирного плана создана по образцу договоренностей по Газе и предусматривает создание «Совета мира» во главе с Трампом.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники.

Предполагая, что появилась новая возможность для возобновления мирного диалога между Россией и Украиной, представители администрации Трампа активизировали продвижение обновленной модели завершения войны. По данным источников, эта концепция создана по образцу договоренностей по Газе, которые продвигал президент США, несмотря на то, что украинские и европейские партнеры на начальном этапе были привлечены минимально.

По словам собеседников, Трамп четко дал понять, что стремится ускорить процесс прекращения войны, в том числе и из-за желания быстро завершить конфликт, который он ранее публично называл «легко решаемым». Некоторые американские чиновники отметили, что администрация рассчитывает увидеть соглашение между Киевом и Москвой до конца года, утверждают два источника.

На этом фоне несколько ключевых представителей команды Трампа снова сфокусировались на украинском вопросе. США даже рассматривают возможность привлечения тех же международных посредников, которые участвовали в процессе по Газе — среди них Катар и Турция — чтобы они могли сыграть более активную, хоть и непубличную, дипломатическую роль, сообщили источники.

Обнародованная мирная схема, которую в Вашингтоне назвали предварительной, частично воспроизводит элементы соглашения о прекращении огня в Газе, но также содержит пункты, которые активно лоббировали российские представители и которые Киев ранее уже отвергал.

Как и в модели по Газе, где процесс контролирует созданный Трампом «Совет мира», в проекте указано, что внедрение договоренностей в Украине «мониторится и гарантируется Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом», согласно документу, который CNN смогла просмотреть. Американский чиновник подтвердил подлинность проекта.

Появление этой инициативы совпало с новыми сообщениями о коррупции в Украине, что, по мнению некоторых чиновников в Вашингтоне, ослабило позиции украинской власти. Это, в свою очередь, вызвало беспокойство некоторых европейских партнеров, которые опасаются, что США могут попытаться воспользоваться этой уязвимостью.

Несмотря на это, часть европейских дипломатов поддерживает продолжение поиска путей к мирному соглашению. Один из них отметил, что воспринимает работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа как логичный этап в развитии американской переговорной стратегии.

«Надо смотреть на это как на эволюцию переговоров. Вы забираете некоторые пункты, усиливаете другие… две стороны не заключат соглашение за одну ночь», — сказал дипломат.

Представители администрации подчеркнули, что обнародованный вариант — не финальный документ, а наличие положений, которые ранее продвигала Россия и которые отвергала Украина, не означает, что именно эти параметры станут основой будущего соглашения — особенно учитывая запланированные дальнейшие переговоры с Киевом.

Напомним, 20 ноября в Офисе президента Украины заявили, что глава государства Владимир Зеленский официально получил от США проект плана для завершения войны.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал все 28 пунктов вероятного «мирного плана».

Сам Зеленский в видеообращении заявил, что собирается в ближайшие дни обсудить американские предложения по окончанию войны с Трампом. Президент Украины подчеркнул, что Киев не хочет потерять поддержку США, поскольку именно их сила способна «приблизить мир реально» и заставить Россию стать «серьезной» в своих намерениях.

По информации Financial Times, администрация Трампа требует от Киева быстро согласовать мирный план с Россией, рассчитывая на подписание уже ко Дню благодарения, который будут праздновать 27 ноября.