Мирное соглашение не остановит РФ: в Финляндии сказали, куда Москва перебросит войска

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил, что после заключения мирного соглашения по Украине Россия сосредоточит свои войска на восточном фланге НАТО. Политик подчеркнул, что Европа должна срочно увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщает Financial Times.

Орпо обратился к партнерам в Евросоюзе с призывом поддержать страны восточного фланга, которые активно увеличивают расходы на оборону. Именно эти государства остаются крупнейшими донорами Украины в соотношении к ВВП, несмотря на серьезные экономические трудности внутри своих стран.

Реклама

«Мы знаем, что после установления мира в Украине Россия все равно будет оставаться угрозой. Очевидно, что они будут перемещать свои военные силы ближе к нашей границе и к границе Балтии. Очевидно, что нам нужна финансовая поддержка [из Брюсселя]», — подчеркнул премьер-министр Финляндии.

Во вторник он будет принимать первый саммит восточного фланга с участием восьми государств, у которых есть сухопутные или морские границы с Россией и Беларусью. На встрече страны планируют согласовать совместные оборонные возможности, в частности в сферах противовоздушной обороны, использования дронов и развития сухопутных сил. Отдельно стороны намерены обсудить вопросы транспортировки вооружения и войск по территории Европы.

Орпо подчеркнул, что Европе необходимо усиливать собственную способность к защите на фоне постепенного сворачивания роли США в безопасности континента.

«Мы знаем, что Соединенные Штаты будут уменьшать поддержку и участие в обороне Европы, поскольку имеют много других вызовов по безопасности», — отметил он.

Реклама

Финляндия остается одной из немногих европейских стран, которые не теряли бдительности в отношении России, сохраняя развитую систему готовности. Она включает сеть бомбоубежищ, значительные резервы критически важных ресурсов, а также подготовку молодежи и представителей элит.

В то же время страна переживает затяжной экономический спад, длящийся более 10 лет, из-за чего правительство вынуждено сокращать государственные расходы на фоне роста долговой нагрузки.

"Наша экономика сейчас в очень плохом состоянии. Это связано с угрозой со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — отметил Орпо.

По его словам, страны восточного фланга рассчитывают не только на 1,5 млрд евро неиспользованных европейских средств для оборонных проектов, но и на значительную часть около 130 млрд евро, которые ЕС планирует направить на оборону в следующем бюджетном цикле.

Реклама

Напомним, в октябре министр обороны Финляндии Антти Хякканен предупредил, что Россия наращивает военную мощь вблизи границ ЕС и готовится ко второй фазе агрессии, которая будет угрожать НАТО даже после завершения войны в Украине. Министр отметил активную модернизацию российской армии и передислокацию подразделений к границам Альянса, что свидетельствует о долгосрочных агрессивных намерениях Кремля против Европы.