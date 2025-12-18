Мирное соглашение по Украине: обозреватель Bloomberg назвал главное препятствие на пути к компромиссу

Переговоры о мире / © ТСН

Принятие мирного соглашения по Украине остановилось на вопросе территорий. И этому есть веская причина.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Чемпион отмечает, что из двух главных камней преткновения на пути к достижению соглашения о прекращении войны, которое было бы приемлемым для Киева, похоже, произошел прорыв в вопросе гарантий безопасности. В то же время, территориальные уступки оказываются более сложными.

«Россия уже занимает около 20% территории своего соседа, и оставшаяся в руках Украины добавление Донецкой области увеличит эту долю примерно на один процентный пункт. Если посмотреть на ситуацию в целом, то это кажется небольшой ценой действительно независимой Украины после веков борьбы. Кроме того, утверждается, что если война продолжится, Украина все равно скоро потеряет эту территорию», — пишет он.

По словам аналитика, в этой точке зрения есть несколько проблем, потому что это не сделка с недвижимостью.

«Самая известная проблема — военная ценность того участка территории, который хочет взять Владимир Путин, — так называемого пояса городов-крепостей, который его войска пытались, но безуспешно, захватить с 2014 года. Если бы Россия получила этот участок, он оказался бы в значительно лучшем положении для возобновления нападения, если бы захотел, поскольку не имел бы естественной обороны вплоть до большого промышленного города Днепра», — отметил он.

Цена территориальных уступок

Эксперт убежден, что для Украины столь же сложной задачей, как и военные риски, связанные с отказом от важнейших оборонительных сооружений, является опасение сотен тысяч людей, которые до сих пор живут в этой части Донбасса или сбежали в безопасное место.

«Владимир Зеленский должен также помнить о погибших солдатах. Какая цель? Нравственный дух будет подорван, а глубокое чувство предательства определит политическое будущее Украины. Все это создаст военные и политические слабости, которые Путин, возможно, захочет использовать, но все равно не отражает всех последствий уступки территорий. Донецк — не уникальный случай. К сожалению, в Украине много мест, показывающих, к чему может привести смещение линии фронта всего на несколько километров», — объяснил он.

Чемпион считает, что цель россиян — блокировка Николаева, до войны имевшая самый модернизированный порт страны, через который осуществляли большую часть зернового экспорта.

«Даже сейчас будущее выглядит мрачным. Порт простаивает. Более 100 судов и зерновых барж застряли там на четыре года. Когда несколько из них попытались выйти, русские войска открыли огонь, утопив одно из них. В общем, это объясняет, почему детали любого территориального соглашения имеют столь большое значение. Наибольшей послевоенной проблемой для Украины станет демографическая», — написал он.

Демографическая пропасть и призрак «гибридного мира»

По словам обозревателя, в лучшем случае для восстановления Украины останется 11 миллионов человек, учитывая, что многие из тех, кто вернется с фронта, будут лишены конечностей или слишком травмированы, чтобы работать. Украине необходимо, чтобы 6-7 миллионов беженцев вернулись домой, и для этого война должна окончательно закончиться с гарантиями безопасности и территориальными соглашениями, которые позволят украинским матерям забрать своих детей из безопасных школ и рабочих мест в Западной Европе.

«Я искренне сомневаюсь, что Путин согласится на соглашение с подобными гарантиями. И именно поэтому его готовность согласиться с условиями, которые не позволят ему ни возобновить войну, ни продолжить ее в гибридной форме, замаскированной под мир, должна стать лакмусовой бумажкой, по которой будет оцениваться любое урегулирование», — резюмировал Чемпион.

Напомним, президент Владимир Зеленский накануне заявил в своем видеообращении к украинцам о том, что Россия рассматривает следующий год как год продолжения масштабных боевых действий. Сигналы, поступающие сейчас из Москвы, свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.