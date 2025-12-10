Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Путин / © ТСН

Контуры устойчивого мирного соглашения по Украине, которое предусматривает гарантии безопасности и членство в Евросоюзе, становятся все ближе. Переговорщики из США предлагают пакет из трех документов, которые предусматривают вступление Украины в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности, подобные Статье 5 НАТО, и 400 млрд долл. на восстановление.

Об этом в своей статье для The Washington Post пишет американский журналист Дэвид Игнатиус.

Несмотря на жесткий стиль переговоров президента США Дональда Трампа и его непонятную приверженность к российской стороне, мирное соглашение, похоже, все же приближается — по крайней мере так свидетельствуют разговоры с американскими, украинскими и европейскими чиновниками.

«Трамп все еще может сорвать процесс, если будет давить на президента Владимира Зеленского и его европейских союзников настолько сильно, что они решат продолжить борьбу, несмотря на ужасные потери. Это было бы плохо для всех. Сейчас — момент, когда Трамп должен успокоить Украину и Европу, а не силой толкать их к соглашению», — отмечает автор статьи.

Недавно обнародованная Стратегия национальной безопасности США, где прослеживается заметный «крен» Трампа в сторону Кремля, только усложняет дипломатический процесс. В документе говорится, что Вашингтон стремится соблюдать равную дистанцию между демократической Европой и автократической РФ — «чтобы уменьшить риск конфликта между Россией и европейскими государствами». Такой подход, когда союзников и противников трактуют одинаково, вызывает серьезное беспокойство в европейских столицах и не имеет логического оправдания ни с моральной, ни со стратегической точки зрения.

Несмотря на сомнительную отправную точку, мирный курс Трампа все же содержит определенные перспективы.

«Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткоф — бизнесмены, а не дипломаты. Но они, похоже, понимают, что лучшая защита Украины — это сочетание четких гарантий безопасности и будущего экономического процветания. И они осознают, что пакет не сработает, если Зеленский не сможет „продать“ его смелой, но истощенной стране», — говорится в материале.

Мирный план для Украины: какие идеи сейчас на столе

По информации украинских источников, переговорный пакет охватывает три составляющие — мирное соглашение, гарантии безопасности и программу экономического восстановления. Окончательные договоренности еще далеки, а совместные поправки Киева и европейских партнеров должны быть представлены 10 декабря. В то же время американские и украинские чиновники раскрывают некоторые ключевые пункты.

Украина может получить членство в ЕС уже в 2027 году. Такой темп беспокоит несколько государств Евросоюза, однако команда Трампа считает, что сможет нейтрализовать сопротивление Венгрии, которая традиционно блокирует украинские европейские стремления. Членство не только будет стимулировать инвестиции и торговлю — оно также заставит Украину системно бороться с коррупцией в государственных компаниях.

«В своей сути эта война — о том, может ли Украина стать европейской страной. Президент Владимир Путин ненавидит эту идею, с его мифологической верой в „единство“ России и Украины. Быстрое вступление Украины в ЕС выглядит для меня как победа», — пишет автор публикации.

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. Киев хочет, чтобы документ подписали Соединенные Штаты и чтобы его ратифицировал Конгресс, а европейские государства заключили собственные гарантийные соглашения. Совместная рабочая группа изучает, как именно должен работать механизм и насколько быстро союзники смогут реагировать на возможное российское нарушение.

Несмотря на критику некоторых тезисов из Стратегии нацбезопасности, которые якобы подрывают роль НАТО, команда Трампа уверяет, что поддержка разведкой Украины останется неизменной.

Украинский суверенитет должен быть защищен от любых российских ограничений. Обсуждение продолжается, в частности относительно численности украинской армии. Речь идет об увеличении предложенного предела с 600 тыс. до 800 тыс. военных — примерно столько Украина будет иметь после завершения войны. Но Киев категорически против конституционного закрепления численности, как этого добивается Москва. Также возможны дополнительные силы — например, Нацгвардия.

Вдоль всей линии фронта планируют создать демилитаризованную зону, которая будет простираться от Донецкой области до Запорожья и Херсонщины. За ней может возникнуть более широкая зона, из которой изымут тяжелое вооружение. Контроль должен быть тщательным — по аналогии с корейской DMZ.

«Обмен территориями» станет частью соглашения. Россия настаивает, чтобы Украина отказалась от примерно 25% Донетчины, которые сейчас контролирует. По мнению американских переговорщиков, Украина может потерять значительную часть этих земель в ближайшие шесть месяцев в случае продолжения боевых действий, поэтому уступки якобы помогут избежать новых жертв.

США пытаются смягчить предложение для Киева. Обсуждают, например, создание демилитаризованной зоны вместо формального признания территориальных изменений. Зеленский уже подчеркнул, что он не имеет «никакого юридического права» передавать территории России. Одним из вариантов рассматривают «корейскую модель», когда обе стороны юридически претендуют на весь регион.

Запорожская АЭС должна быть освобождена от российской оккупации. Один из предложенных вариантов — передать управление станцией Соединенным Штатам. Такая идея нравится части украинских чиновников, поскольку создаст американский «сигнальный предохранитель» против новой агрессии.

Важной составляющей соглашения станет масштабное восстановление Украины. Рассматривается использование более 200 млрд долл. российских активов, замороженных в Европе. Уже звучало предложение направить Украине 100 млрд долл. в качестве репараций, а сумму могут и увеличить.

Еще одним ключевым двигателем восстановления может стать участие американского бизнеса. Продолжаются переговоры с главой BlackRock Ларри Финком по восстановлению проекта Фонда развития Украины с потенциальным бюджетом в 400 млрд долл. Также планируется сотрудничество со Всемирным банком.

Что должен сделать Трамп сейчас?

«Вместо того чтобы давить на Зеленского, переговорщики Трампа должны работать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, достаточно привлекательный для того, чтобы украинцы согласились на горький компромисс — отказаться от части Донецкой области, которую Россия так и не смогла завоевать. Иначе украинцы будут воевать дальше», — говорится в публикации.

Хуже всего, по мнению автора, — это подходить к соглашению со спешкой и ультиматумами. Дипломатия так не работает. Сам Трамп когда-то говорил: «Худшее, что ты можешь сделать в сделке, — это выглядеть отчаянным. Тогда другая сторона чувствует запах крови — и ты обречен».

«Трамп должен заключить разумное соглашение, которое будет прочным. Иначе он может остаться ни с чем, а этот ужасный конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу», — резюмировал автор материала.

Напомним, 9 декабря Зеленский подтвердил обсуждение трех отдельных стратегических документов с международными и европейскими партнерами. Эти документы касаются: рамочного мирного плана из 20 пунктов; гарантий безопасности, которые являются ключевыми для отношений с США и Европой; и восстановления/экономического развития Украины после завершения войны или установления прекращения огня.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина еще не передала в США обновленный мирный план, но активно работает над ним и планирует отправить документ 10 декабря. Президент отрицает, что США требуют от Украины территориальных уступок (в частности, по Донбассу), отметив, что родоначальником этой идеи является Россия. Глава государства подчеркнул, что Украина будет защищать свой интерес, а роль Вашингтона в этом процессе является медиаторской.