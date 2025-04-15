Мирное соглашение по Украине: Виткофф после визита в РФ сказал, какие вопросы она будет содержать

Стив Виткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Стив Виткофф подытожил свой визит в Россию. По его словам, мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса "пяти территорий".

Об этом сообщает Fox News.

Также речь идет о ряде протоколов безопасности, статье 5 и других геополитических аспектах.

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"Это очень сложная ситуация. Речь идет о действительно проблемных вещах между двумя странами. Но, думаю, мы можем находиться на пороге чего-то действительно важного для мира в целом", - подчеркнул Виткофф.

Ранее речь шла о том, что разговор между Путиным и Виткоффом длился около 4,5 часов. Темой называют "аспекты украинского урегулирования".