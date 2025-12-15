Мирное соглашение с гарантиями для Украины: в США озвучили ожидания относительно позиции РФ

Переговоры / © Getty Images

По данным Вашингтона, в переговорах по Украине зафиксирован прогресс в решении сложных территориальных вопросов.

Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник после двух дней переговоров в Берлине, общаясь с журналистами в формате телефонной пресс-конференции, передает Le Monde.

По его словам, в блок безопасности проекта будущего соглашения включено "все, что, по мнению США, необходимо Украине, чтобы оно чувствовало себя в безопасности".

Американские представители также сообщили о сближении позиций с Киевом по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под российской оккупацией.

Комментируя территориальные вопросы, чиновник отметил, что Соединенные Штаты передали Владимир Зеленский "интеллектуально стимулирующие предложения".

"Ему нужно вернуться к нам с ответом. Когда это произойдет, мы будем обязаны обсудить эти идеи с российской стороной и нашими европейскими партнерами", – пояснил он. По его словам, в Вашингтоне "очень довольны достигнутым прогрессом, в том числе и в территориальных вопросах".

Американский переговорщик также анонсировал новые консультации уже в ближайшие выходные в США — с участием рабочих групп и военных, во время которых планируют "просмотреть карты". В то же время он признал, что, несмотря на значительное продвижение, часть вопросов остается открытой:

"Мы, вероятно, урегулировали около 90% споров между Украиной и Россией, но некоторые моменты еще нуждаются в решении".

Между тем сам президент Украины, выступая на совместной пресс-конференции с Фридрих Мерц, подтвердил наличие "разных позиций" Киева и Вашингтона относительно возможных территориальных уступок в рамках мирного урегулирования.

В воскресенье Зеленский также прокомментировал заявления Дональда Трампа о том, что именно Украина якобы не поддерживает американский мирный план. По словам президента, Киев уже передал США свои последние комментарии и поправки к документу.

"План не может нравиться всем, ведь он предусматривает разные компромиссы. Но для нас самое важное, чтобы он был максимально справедлив прежде всего для Украины и одновременно эффективным", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня состоится разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейским лидером по обсуждению мирного соглашения.