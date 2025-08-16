Мирное соглашение с Россией: Трамп рассказал детали разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что полного взаимопонимания еще не достигнуто.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

«Мы будем иметь хорошую возможность работать вместе, у нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли», — заявил Трамп.

Он добавил, что встреча была «чрезвычайно продуктивной», многие вопросы согласованы, остались лишь несколько деталей: «Действительно считаю, мы имели очень продуктивную встречу, во многих направлениях мы пришли к согласию по большинству крупных вопросов. Мы не полностью дошли до конца в этом процессе, но мы сделали немалый шаг вперед».

Трамп также сообщил, что планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, представителям НАТО и другим соответствующим лицам, чтобы поделиться результатами переговоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.

Также сообщалось, что российский лидер после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире