Мирное соглашение США с Ираном не продержалось и суток: готовиться ли миру к большой войне

© ТСН.ua

Реклама

В США заявляют об исторической победе над Ираном и строят планы по совместному контролю над Ормузским проливом. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

Обещанное двухнедельное перемирие фактически пошатнулось уже в первые сутки из-за новых ударов по иранским объектам и масштабной атаки Израиля на позиции «Хезболлы» в Ливане.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Мирное соглашение с Ираном не продержалось и суток

Соединенные Штаты Америки и Израиль 8 апреля ударили по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван, нарушив соглашение о прекращении огня с Ираном. По данным иностранных медиа, на объекте вспыхнул пожар, который уже локализовали.

Взрывы в Иране / © ClashReport

Кроме того, ЦАХАЛ 8 апреля провел самую масштабную атаку с начала операции «Ревущий лев», поразив около 100 целей всего за 10 минут. Под массированный удар попали объекты «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.

По сообщению израильской армии, целями стали штаб-квартиры, командные центры и военные объекты группировки. Над столицей Ливана после взрывов поднялся густой дым.

В ответ Иран атаковал Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) В Эмиратах сработала ПВО, перехватив ракеты и дроны, а в Кувейте под удар попали нефтяные объекты и электростанции, несмотря на сбитие 28 беспилотников.

Реклама

В столице Бахрейна также прогремели взрывы. Из-за падения обломков сбитого дрона два человека получили легкие травмы, повреждены жилые дома.

Также, по сообщению Financial Times, иранские беспилотники атаковали важный нефтепровод Саудовской Аравии, соединяющий восток и запад, который транспортирует сырую нефть из Персидского залива в Красное море.

Стоит заметить, что Израиль не планировал полностью прекращать удары по Ирану. Как сообщает издание The Times of Israe, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложение Дональда Трампа о двухнедельной паузе в ударах по Ирану, но исключил из этого соглашения Ливан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В правительстве отметили, что Израиль готов к временному перемирию с Тегераном только при условии разблокирования Ормузского пролива и прекращения атак на США и их союзников. Также Израиль поддерживает усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной или террористической угрозы.

Реклама

В то же время в канцелярии Нетаньяху четко подчеркнули, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.

Трамп заявляет о сотрудничестве с Ираном

Тем временем президент США Дональд Трамп планирует сделки с Ираном. По словам Трампа, в стране произошли изменения, которые могут иметь положительные результаты для дальнейшего развития. В то же время американский президент заявляет, что якобы Иран отказался от обогащения урана, который остался после применения бомбардировщиков B-2.

«Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, в отношении которого мы пришли к выводу, что там произошли изменения режима, которые будут очень продуктивными. Обогащения урана не будет, а США вместе с Ираном проведут работы по выявлению, раскапыванию и изъятию всей глубоко спрятанной ядерной «пыли» (бомбардировщики B-2)», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В то же время американский президент подчеркнул, что «Космические силы США» круглосуточно следят за всеми ядерными объектами через спутники. В то же время он отметил, что Вашингтон и Тегеран остаются на связи: стороны уже обсуждают вопрос тарифов и условия, при которых с Ирана могут снять часть санкций.

Реклама

В то же время издание ABC News сообщает, что Трамп предлагает «совместное предприятие» с Ираном в Ормузском проливе.

«Мы думаем сделать это как совместное предприятие. Это способ обезопасить его (пролив — Ред.) от многих других людей», — ответил Трамп на вопрос журналистов позволит ли он Тегерану взимать плату за проезд судоходством по стратегическому водному пути.

В США заявляют о «победе» над Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга заявил, что 47-летнему противостоянию с Ираном положен конец. По его словам, благодаря операции «Эпическая ярость» США одержали решающую военную победу, а режим Тегерана полностью утратил прежний потенциал.

«Иран был угрозой в течение 47 лет… больше нет. Не под нашим наблюдением», — сказал Гегсет.

Реклама

Глава Пентагона Пит Хэгсет / © Associated Press

Гегсет отметил, что Иран фактически лишен возможности производить ракеты, пусковые установки или дроны. По словам министра, иранская сторона была вынуждена сесть за стол переговоров из-за полной деморализации. США сейчас полностью контролируют ситуацию, не оставив Тегерану пространства для маневра.

Гегсет также отметил, что Дональд Трамп мог «парализовать экономику Ирана за считанные минуты», однако решил проявить милосердие.

«Трамп имел силу парализовать всю экономику Ирана за считанные минуты. Но он выбрал милосердие», — сказал министр обороны США.

В то же время он подчеркнул, что

Реклама

Тегеран никогда не получит ядерное оружие;

любые запрещенные ядерные материалы будут немедленно изъяты;

подземные объекты Ирана находятся под круглосуточным спутниковым наблюдением.

«Трамп с самого начала четко заявил: у Ирана не будет ядерного оружия. Точка», — подытожил Гегсет, добавив, что военные готовы в любой момент вмешаться, если Иран нарушит хотя бы одно условие сделки.

Скрытые козыри: какие преимущества получил Тегеран от войны с США

Президент Трамп снял свою ультимативную угрозу уничтожить иранскую цивилизацию после того, как при посредничестве Пакистана было достигнуто двухнедельное перемирие. Эта пауза должна восстановить движение нефти через Ормузский пролив и успокоить мировые рынки, однако фундаментальные причины войны остаются нерешенными, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что несмотря на тактическую победу США и демонстрацию военного превосходства, Иран сохранил свой ядерный арсенал и доказал способность вести эффективную асимметричную войну.

Кроме того, союзники в Персидском заливе шокированы уязвимостью своей инфраструктуры, а внутри США электорат Трампа раскололся из-за втягивания страны в очередной конфликт на Ближнем Востоке.

Реклама

Сейчас Тегеран фактически удерживает контроль над судоходством в проливе, что делает ситуацию для мира хуже, чем до начала боевых действий. Трамп, который ранее требовал капитуляции Ирана и призывал к свержению его режима, теперь согласился на переговоры на основе иранского плана. Этот документ включает требования о снятии санкций, выводе войск США и выплате репараций.

Война в Иране / © Associated Press

«В этом вопросе в иранском описании соглашения был скрыт зловещий элемент. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи писал, что судоходство продолжится, но под контролем „Вооруженных сил Ирана“, которые будут определять, кто и когда пройдет переговоры», — отметили в NYT.

Главным вызовом для Вашингтона остается полная ликвидация иранской ядерной угрозы и ограничение ракетной программы. Если Трампу не удастся добиться вывоза обогащенного урана, итоги этой дорогостоящей войны могут оказаться слабее дипломатических достижений предыдущего президента США десятилетней давности. Теперь Трампу нужно доказать, что конфликт стоил понесенных потерь.

Трамп и Вэнс сделали противоречивые заявления по Ирану

Дональд Трамп ожидает быстрого прогресса в переговорах с Ираном, однако вице-президент Джей Ди Вэнс называет двухнедельное перемирие «хрупким». Выступая в Будапеште, Вэнс отметил, что в иранском руководстве нет единства: часть чиновников готова к диалогу, тогда как другие дезинформируют об условиях соглашения и военных успехах США.

Реклама

Вице-президент Джей Ди Вэнс / © Associated Press

По словам Вэнса, Трамп пока приостановил использование жестких средств давления, дав шанс дипломатии. Однако все военные и экономические инструменты остаются «на столе». Вице-президент подчеркнул, что Трамп настроен решительно, и если Тегеран не проявит добросовестности в переговорах, ответ Вашингтона будет мгновенным.

Напомним, переговоры между Вашингтоном и Тегераном перед угрозой крупной атаки проходили в режиме максимальной секретности и напряжения. Стороны избегали открытых каналов, полагаясь на курьеров, обмен письменными записками и непрерывные телефонные консультации.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.