Мирное соглашение Трампа и Путина обречено: детали от The Telegraph

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Разговор по телефону президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным не принес ни одного прорыва. Этот диалог должен стать проверкой того, серьезно ли Москва настроена прекратить войну.

Об этом говорится в материале научного сотрудника Defense Priorities Даниэля ДеПетриса для The Telegraph.

"Президент четко заявил, что Соединенные Штаты не собираются сдаваться. Мы хотим увидеть результаты", - высказался вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Впрочем, кроме обещания продолжать переговоры особых результатов не было. После двухчасового разговора с Путиным, а также дальнейших обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп попытался как можно лучше осветить свои усилия.

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и, что еще более важно, прекращению войны", - написал американский лидер на платформе Truth Social.

Усилие Трамп

Автор статьи подчеркивает, что разговор Трампа и Путина никогда не преследовал цель привести к дипломатическому прорыву.

"Трамп, несмотря на все свои смелые слова о том, что Путина и Зеленского нужно собрать вместе, чтобы что-то обсудить, выглядел все более разочарованным из-за неудач своих усилий. Трамп не является человеком, который сосредоточен на деталях. Но у него также есть своя гордость. Он не собирался признавать, что мирные переговоры". – пишет ДеПетрис.

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Ожидания, что Трамп выступит жестко – как вот выдвинет ультиматум Кремлю, угрожая новыми санкциями – не оправдались. Трамп доказал, что не решается делать с Путиным что-то, что могло бы поколебать дипломатическую лодку, отмечается в материале The Telegraph.

По словам ДеПетриса, введение дополнительных санкций против экономики РФ может испугать Кремль настолько, что он согласится на краткосрочное перемирие. Однако такой поворот со стороны Трампа может также подтолкнуть Путина к еще большему нежеланию сотрудничать. А глава Белого дома все еще хочет мирного соглашения. В свою очередь, хозяин Кремля имеет право вето на весь процесс.

Чего ждать дальше?

Плохая новость в том, что соглашение о продолжении переговоров – это очень низкая планка. Это далеко не то окончательное разрешение конфликта, которого, по словам Трампа, он хочет.

Нет гарантии, что продолжение переговоров приведет к любому компромиссу по поводу споров, которые разделяли россиян и украинцев в течение последних трех лет. В частности, речь идет об отношениях Украины с Западом; будет ли российская оккупация официально легитимизирована; может ли Украина свободно использовать армию; какие гарантии безопасности будут доступны и т.д.

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"Ни одна из сторон на самом деле не сдвинулась ни на шаг, даже подвергшись сотням тысяч жертв в течение последних трех лет. Когда Киев и Москва на прошлой неделе провели свои первые прямые переговоры от марта 2022 года, они повторили свои привычные тезисы о том, что есть, а что нет, приемлемым в будущем мирном соглашении", - пишет The Telegraph.

ДеПетрис подчеркну: вопрос "что дальше?" остается без ответа. Имеет ли Трамп план Б на случай провала переговоров? Если нет, ему придется искать его срочно. Выбор узок: либо возвращение к политике бывшего президента Джо Байдена с военной поддержкой Украины и усилением санкций, либо отступление от процесса и передача инициативы европейцам.

"Первый вариант будет популярен на Западе, но станет рецептом для новой войны. Второй вызовет крики праведного возмущения, но все же более морально оправдан, чем навязывание Зеленскому мирному соглашению, которое он не поддерживает", - заключил автор статьи.

Напомним, издание Sky News сообщило о том, что Владимир Путин высмеивает мирные усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Впрочем, вместо того, чтобы наказать "фюрера", глава Белого дома прилагает усилия, чтобы уклониться от призывов быть жестким в отношении диктора.

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По информации Financial Times, Стив Виткофф привозил Путину мирный план Трампа , но "фюрер" его отверг.

Между тем, Bloomberg считает, что перспективы прекращения огня в Украине значительно уменьшились. Высокопоставленные европейские дипломаты обвинили Путина в подрыве переговоров. Они, прежде всего, указывают на решение российского диктатора направить на переговоры делегацию низкого уровня.

Дата публикации 17:42, 19.05.25 Количество просмотров 30 Переубедит ли Трамп Путина?! И зачем звонить Зеленскому второй раз за день