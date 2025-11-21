"Мирное соглашение" Трампа: политолог оценил, подпишет ли Украина документ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Офис президента Украины

Политолог Вадим Денисенко считает, что Украине придется подписать мирное соглашение с Россией, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, из-за критической финансовой ситуации.

Об этом Денисенко написал в Facebook.

«Подпишет ли Украина соглашение Трампа? После обнародования соглашения стало понятно одно: размораживание российских активов европейцами просто невозможно. А это означает, что денег на 2026 год нет«, — отметил политолог.

По его словам, даже в случае неподписания соглашения, предусмотрено частичное добровольное размораживание россиянами их активов (передача в фонд восстановления Украины). Поэтому Денисенко не верит, что главный держатель российских резервов Бельгия пойдет на то, чтобы разморозить их сейчас принудительно.

Политолог отметил, что соглашение предусматривает размораживание 100 из 300 млрд долл. российских активов. По словам Денисенко, он не удивится, что россияне предложат Евросоюзу разморозить дополнительные 100 млрд под «восстановление» Украины для ЕС и тем самым «купит» их.

«У Украины с 1.03.26 нет денег на большинство своих потребностей. И решить этот вопрос можно только с помощью европейцев», — акцентировал эксперт.

Он назвал мифом рассказы о том, что эти деньги могут пойти на восстановление Украины. На следующий год государству нужно дополнительные 70 млрд долл. для покрытия дефицита бюджета. Даже без войны эта цифра составит 50 млрд. Иными словами, это деньги на латание дыр.

«Похоже, сейчас не стоит вопрос о подписании (мирного соглашения — ред.) или нет. Стоят вопросы исключительно о том, удастся ли скорректировать это соглашение-ультиматум и когда и кто его подпишет«, — резюмировал Денисенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который может стать основой для завершения войны. Офис президента Украины подтвердил, что Киев поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир, и готов к конструктивной работе с американской стороной и европейскими партнерами. По итогам встречи с представителями США, стороны договорились работать над пунктами плана.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал содержание предложенного мирного плана, который состоит из 28 пунктов. В частности, документ содержит экономический блок. Этот раздел предусматривает значительные финансовые ресурсы на восстановление Украины: