Мирное соглашение Трампа с Кремлем под угрозой: кто и почему может все разрушить

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продолжает усиливать давление на Россию в преддверии нового срока, в который "фюрер" Владимир Путин должен согласовать прекращение огня. Глава Белого дома испытывает разные инструменты, чтобы принести мир Украине. Впрочем, есть веские признаки того, что его "искусство соглашения с Россией" может быть сорвано Китаем.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Тайная помощь Китая РФ

Авто статьи отмечает: возможно, Трамп и его советники не учли в своей стратегии по России то, что Китай считает себя победителем в войне в Украине, а потому имеет высокую мотивацию продолжать оказывать военную помощь Москве. Пекин ведет свою опосредованную войну против Соединенных Штатов Америки, поддерживая агрессорку РФ.

КНР воздерживается от поставок полностью собранных систем вооружения в Россию, чтобы избежать гнева Вашингтона, но скрыто поставляет технологии двойного назначения, используемые для производства военной техники. Эти важные компоненты включают микроэлектронику, оптику для танков, спутниковые датчики, навигационное оборудование и т.д.

"Китай продает их России открыто через государственные предприятия или тайно через подставные компании, якобы для гражданского использования. На самом деле они усиливают боевые возможности РФ, позволяя Москве вести затяжную войну на истощение в Украине", - отмечает The Telegraph.

Поддержка режима Кремля

Особое значение имеет роль Китая как субъекта, способствующего проведению Москвы кампании по использованию беспилотников. Страна ежегодно импортирует БПЛА на миллионы долларов, а также производит их совместно с китайскими фирмами в России.

Разведывательные оценки свидетельствуют о том, что РФ создала секретный завод по производству беспилотников в КНР через «Купол», дочернюю компанию российской государственной оружейной компании «Алмаз-Антей», где инженеры разработали и провели летные испытания новой модели боевого беспилотника дальнего радиуса действия под названием «Г».

Помогая подпитывать российскую экономику военного времени, Китай (вместе с Индией) являлся главным импортером российской нефти. Именно на долю Пекина приходилось 47% экспорта сырой нефти из России в июне 2025 года. Значительная часть экспорта топлива транспортируется по теневому флоту немаркированных танкеров, чтобы обойти режим санкций.

Кроме того, больше объединяясь с Москвой против США, Китай стремится увеличить импорт газа из России, сократив закупки сжиженного природного газа в Америке.

Интерес Китая в войне

"Обоснование Пекина можно проиллюстрировать следующей китайской аллегорией: "Пока два тигра яростно бьются в долине, мудрая обезьяна сидит на вершине горы, смотрит вниз и ждет, чем это закончится. Пекин считает себя мудрой обезьяной, которая терпеливо ждет, пока Москва и Вашингтон разрушают свои соответствующие статьи.

Хотя Китай и Россия публично изображают себя союзниками, объявив «партнерство без ограничений» в 2022-м, на самом деле они являются стратегическими оппонентами, связанными оппортунистическими отношениями, направленными на достижение общей цели – ограничение геополитического доминирования США и Запада.

The Telegraph отмечу, что эти две страны имели многочисленные пограничные столкновения в течение своей бурной истории и по сей день поддерживают территориальный спор на Дальнем Востоке России. Демографически сокращается, Россия рассматривает многолетнюю миграцию китайских граждан к своему Дальнему Востоку как серьезную угрозу.

Кроме того, Путин еще в 2000-м, предупреждал, если Кремль не приложит «реальные усилия» для развития своего Дальнего Востока в краткосрочной перспективе, то «через несколько десятилетий ее российское население будет преимущественно разговаривать на японском, китайском и корейском языках».

Китай заинтересован в затягивании конфликта в Украине своим желанием сократить арсеналы оружия США, которые уже истощены до опасного уровня в результате помощи Украине и Израилю.

"Китай считает снижение боевой готовности Америки решающим фактором для предотвращения вмешательства США в будущее вторжение Китая на Тайвань, которое некоторые военные командиры США оценивают как вероятное примерно в 2027. Для Пекина выполнение его грандиозного плана "Единый Китай" к 2049-му путем обеспечения контроля над Тайванем, вероятно и избеганием торговой войны с Вашингтоном”, - отмечают в статье.

Как сообщалось, министр иностранных дел Китая Ван И сделал важное заявление о "кризисе" между РФ и Украиной. По его словам, процесс урегулирования «кризиса» между Россией и Украиной «сейчас находится на решающем этапе».

Напомним, уже завтра, 8 августа, истекает новый срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул России. Вчера его посланец Стив Виткофф завершил переговоры с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине. После этой встречи Дональд Трамп похвастался "прогрессом". Значит ли это продление дедлайна ультиматума Трампа или его отмена, глава Белого дома не объяснил.

Кроме того, президент США заявил о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным после "состоявшихся между сторонами очень хороших разговоров". Она, говорит Трамп, может состояться "очень скоро".