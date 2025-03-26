Мирное соглашение Украины и России: Трамп сделал громкое заявление

Президент США рассказал о своей тактике, которая помогала ему "выиграть время".

Российский диктатор-президент Владимир Путин может затягивать время в вопросе договоренностей по перемирию с Украиной. Впрочем, несмотря на это Кремль в конце концов хочет положить конец войне.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Politico.

Отвечая на вопрос репортера американской кабельной телекомпании Newsmax, считает ли он, что Москва затягивает договоренности о прекращении огня, Трамп допустил такой сценарий. Он выразил мнение о том, что "Россия хочет положить конец" широкомасштабной военной агрессии против Украины.

"Но возможно, они медлят", — признал Трамп.

По его словам, он использовал ту же тактику в своих прошлых делах, чтобы выиграть время.

"Я делал это годами... Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем, я не уверен", – объяснил американский президент.

При этом Трамп снова выразил мнение, что Украина и РФ хотят завершения войны.

"Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе", – сказал Трамп.

Он снова озвучил оценку потерь обеих сторон в войне. Глава Белого дома подчеркнул, что в среднем 2,5 тыс. военнослужащих еженедельно. И подчеркнул, что "просто хочет, чтобы это прекратилось".

Напомним, ранее в Госдепартаменте США сделали серьезное заявление о полном прекращении огня в Украине. Якобы сейчас Киев и Москва "находятся только на расстоянии шага" от этого.

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