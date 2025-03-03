Мирное соглашение Украины с РФ: что предлагают на Западе и какая позиция Украины

Заключение мирного договора с Россией невозможно без сильных гарантий безопасности для Украины.

Европейские страны активно обсуждают возможные варианты прекращения огня в Украине и ищут пути к мирным переговорам.

Несколько стран предлагают стать посредниками для достижения справедливого и длительного мира.

В свою очередь, украинские политики заявляют о сильных гарантиях безопасности для Украины, а начало мира должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

Что говорят о заключении вероятного мирного договора на Западе и Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Варианты прекращения огня

После того, как Франция предложила месячное перемирие, европейские страны ищут пути прекращения огня в Украине.

Пока ни одна из стран официально не поддержала инициативу Франции по месячному прекращению огня, однако в Великобритании подтверждают, что продолжаются активные переговоры по мирному урегулированию.

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Кроме того, на рассмотрении в Британии находятся несколько вариантов прекращения огня, пишет Reuters.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что напряженная ситуация в Овальном кабинете между президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не была случайностью, а заранее подготовленной ловушкой для украинского лидера.

В то же время, среди европейских чиновников растет возмущение тем, что они называют изменой Украины, поскольку ранее Вашингтон демонстрировал устойчивую поддержку Киеву.

Союзники не позволят заключить слабое мирное соглашение

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страны-союзники Украины не позволят заключить слабое соглашение по завершению войны. Как пример, чиновник привел "Минские договоренности", – пишет The Times.

Как сообщил Стармер, Великобритания готова развернуть на украинских землях военный контингент и авиацию, чтобы обеспечить мир между Украиной и Россией. При этом он обратил внимание на провал предварительных соглашений о прекращении огня.

"Великобритания готова поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе. Европа должна взять на себя всю тяжелую работу", — подчеркнул Стармер.

Премьер-министр Британии также напомнил, что война в Украине началась раньше, чем три года назад, а полномасштабное вторжение было лишь "последней и жестокой эскалацией".

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Кроме того, британский политик убежден, что мирное соглашение по Украине должно включать Россию, но в Москве не могут диктовать условия гарантий безопасности, которые будут в ней заложены.

«Нельзя действовать так, как Россия диктует условия безопасности еще до соглашения. Иначе прогресса не будет вообще”, – сказал он.

По словам Стармера, любые договоренности должны содержать надежные гарантии, которые делают невозможным новую войну в будущем.

Посредники в переговорах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия и Великобритания могут сыграть важную роль в " возведении мостов " между США и Украиной, передает The Telegraph.

По ее словам, эти страны "очень скоординированы в достижении цели, которых мы хотим достичь — справедливого и продолжительного мира в Украине".

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"Я думаю, что очень важно, чтобы мы избежали риска раскола на Западе", – добавила Мэлони.

Несерьезность Путина

В отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение продолжают отвергать условия переговоров, предложенные США, и требуют от Украины отказаться от территорий, которые еще не оккупированы.

В обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля Путин заявил, что Россия продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и так называемой "Новороссии". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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По словам ISW, Путин ранее определял "Новороссию" как восточную и южную Украину, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области, но точные границы остаются предметом споров среди российских ультранационалистов.

Сам Путин ранее требовал от Украины сдать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, несмотря на то, что россияне не занимают значительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Там отмечают, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не хочет идти на территориальные уступки.

Кремль может использовать оккупацию Россией ограниченной территории в этих областях как ложную предпосылку, чтобы потребовать от Украины сдачи еще большей территории.

ISW подчеркивает, что Путин по-прежнему не заинтересован в добросовестных переговорах, нуждающихся в компромиссах, и считает, что сможет достичь своих военных целей военным путем в средне- и долгосрочной перспективе.

Условия переговоров с РФ

Президент Зеленский в интервью Fox News заявил, что Путин и Россия являются убийцами и врагами Украины, но это не значит, что Киев отказывается от мира.

Он подчеркнул, что Украина готова заключить соглашение с Россией, но только при условии справедливого и крепкого мира.

Зеленский также опроверг утверждение американского президента Дональда Трампа об отказе от переговоров, отметив, что Украина должна быть сильной на переговорах, имея поддержку партнеров и гарантии безопасности.

Впоследствии, в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию, Зеленский заявлял, что сильнейшие гарантии безопасности — это сильная украинская армия, имеющая достаточно многочисленный состав, чтобы останавливать агрессию России.

Кроме того, в пресс-службе президента отмечают, что основой для перемирия должны быть сильные гарантии безопасности для Украины, а его начало должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

В частности, рассматривается возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии.

"Это шаг, который продемонстрирует настоящее намерение России относительно мира", – добавили в пресс-службе.

В США говорят об уступках

После ссоры двух лидеров в Белом доме администрация Трампа не откажется от попыток закончить войну в Украине, сообщает Bloomberg.

Издание сообщает, что советник администрации Трампа заявил о значительных усилиях, вложенных в достижение соглашения о прекращении войны, поэтому там отказываться от него не планируют.

Однако США могут усилить давление на Украину, избегая прямых контактов с Зеленским.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что гарантии безопасности для Украины должны стать частью мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Украины.

В эфире CNN он подчеркнул, что ради мира обе стороны должны пойти на компромиссы, и Россия также должна уступить гарантии безопасности.

Волц отметил, что конкретные детали еще не обсуждались, но речь идет об "определенных территориальных уступках в обмен на гарантии безопасности в будущем".

Начало перемирия

Президент Зеленский заявляет, что до соглашения об окончании войны еще "очень далеко". Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Лондоне.

По его словам, речь идет о первых шагах, которые в перспективе должны быть документированы.

"До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не предпринял", — заметил Зеленский. Он отметил, что сейчас речь не идет о каких-либо территориальных уступках, поскольку это неприемлемо.

Также принуждение к мирному соглашению с территориальными уступками России содержит риск возобновления боевых действий через некоторое время.

"Это тогда будет не мирное соглашение, это силовое разделение земли", — подчеркнул он в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

Разница между миром и мирными переговорами

По мнению командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, мир и мирные переговоры с Россией – это совершенно разные вещи, что западные союзники часто не понимают

"Главное, чего не может понять ни одна страна – мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же. Мы это уже знаем на опыте", – пишет Жорин.

Он подчеркнул, что даже временное перемирие не означает конец войны, потому что боевые действия могут возобновиться в любой момент.

Жорин сомневается, что союзники готовы предоставить действенные гарантии безопасности, а не только формальные обещания, поскольку они не ощущают на себе последствия войны. По его мнению, Россия хочет паузы из-за истощения, но не намерена отступать.

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"Если весь этот процесс таки выведет на перемирие – это будет самый большой экзамен для нас. Не потерять время, не перессориться между собой, а подготовиться из расчета только на собственные силы – вот такая будет наша задача, чтобы не остаться без государства вообще", – подытожил Максим Жорин.

Напомним, США и ЕС активно обсуждают возможность введения европейских миротворческих контингентов для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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