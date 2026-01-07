Мирное соглашение: Умеров отчитался о третьем раунде переговоров с представителями США

Рустем Умеров / © Associated Press

В Париже прошел третий раунд переговоров между Украиной и представителями Соединенных Штатов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником США Стивом Виткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груэнбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже", - отметил Умеров.

С украинской стороны в переговорах приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.

В ходе встречи стороны предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны, а также возможные форматы дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.

По итогам дня СНБО готовит подробный доклад для президента Украины.

Напомним, ранее Кирилл Буданов сообщил, что переговоры в Париже по миру в Украине уже имеют конкретные результаты по миру и гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Париже Европа и США согласовали гарантии безопасности для Украины. Союзники Киева представили план, включающий долгосрочную поддержку ВСУ и возможное размещение иностранных войск на территории страны после прекращения огня. Важно то, подчеркивают европейские лидеры, любое мирное соглашение с Россией не означало капитуляцию Украины и не создавало новых угроз в будущем.