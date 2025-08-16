Мирное соглашение вместо перемирия: предложение Трампа прокомментировали в Офисе президента

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Предложение президента США Дональда Трампа сразу заключить мирное соглашение между Россией и Украиной может быть предметом обсуждения. Однако позиция Украины заключается в том, что пространство для дипломатии открывается после прекращения огня.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона.

«Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное», — сказал он.

По словам Лещенко, логика Украины заключается в том, чтобы зафиксировать линию огня, прекратить бои, а тогда говорить о потенциальном мирном соглашении.

Советник главы ОП объяснил риски для Украины в случае заключения соглашения без прекращения боевых действий.

«Фактически мы можем призывать какие-то модели на десятилетия вперед, исходя просто из временного преимущества или ситуации на поле боя, где, условно говоря, 10 российских военнослужащих пешком зашли на позиции. На карте это будет отображаться как потерянная территория, на самом деле все это будет ликвидировано в течение менее одной недели», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске и телефонного разговора с Зеленским заявил, что лучший способ завершить войну — это перейти «непосредственно к мирному соглашению, которое бы положило конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется».

После саммита с президентом государства-агрессора Дональд Трамп заявил о «неплохом шансе достичь мирного урегулирования», и отметил, что он пока не достигнут.

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.