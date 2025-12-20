"Мирного соглашения не существует": Зеленский объяснил, чего ожидает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Мирное соглашение, которое завершит войну в Украине должно содержать четкие гарантии безопасности от США и европейских партнеров и предусматривать автоматические санкции против государства-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Португалии в Киеве.

«Мир лучше, чем война, но не любой ценой… Для нас важен мир справедливый, прочный, чтобы нельзя было нарушить его еще одним желанием Путина или еще одного Путина. Это очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности, чтобы исключить даже мысль и физическую возможность снова прийти к нам с агрессией», — сказал он.

По словам Зеленского, пока война не остановлена и нет реальных гарантий безопасности США и Европы, одобренных на политическом уровне, соглашения фактически не существует.

«Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», — подчеркнул он.

Украинский президент считает, что соглашение должно содержать несколько договоренностей, которые будут объяснять, как именно будут реагировать американские и европейские партнеры в случае новой агрессии РФ, предусматривать автоматические санкции за агрессию и наличие сильной украинской армии для сдерживания агрессора.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что стороны находятся «на пороге» дипломатического решения войны в Украине. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы заключить мирное соглашение, однако снова озвучил ультимативные требования.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено еще до окончания 2025 года. Однако он добавил, что Вашингтон не может заставить Украину или Россию подписать этот документ.