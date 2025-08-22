Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп 18 августа заявил, что ему удалось быстро продвинуться в направлении мирного соглашения по войне в Украине. Однако уже 21 августа он изменил тон, отметив, что Киев не сможет победить без проведения новых атак на территории России. Такой резкий поворот продемонстрировал угасание оптимизма вокруг последних инициатив Трампа по прекращению войны.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Газета пишет, что ожидания Трампа на проведение саммита с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания мирного соглашения не оправдались. Не сработал и резервный план, который предусматривал отдельную встречу Путина и Зеленского для обсуждения завершения войны. Также Кремль отверг идею введения в Украину западных миротворцев в случае достижения договоренностей.

По мнению издания, одной из причин провала является принципиальная разница в стилях ведения переговоров американского и российского лидеров.

«Президент США, по словам бывших помощников, придерживается импровизационного подхода, во многом основанного на личных отношениях. Путин методичен в своей подготовке и лишен сентиментальности. Трамп стремится к скорейшему прекращению конфликта… Путин играет в более длительную игру, рассчитывая, что Россия сможет постепенно улучшить свои позиции на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, даже если это будет стоить тысяч жертв с обеих сторон», — отмечает WSJ.

Эксперты предполагают, что сообщение Трампа в соцсетях с призывом к украинским атакам на Россию может быть попыткой усилить собственные переговорные позиции, поскольку дипломатические усилия не дают результата.

«Это свидетельствует о том, что он понимает, что давление на Россию — самый вопиющий недостаток его так называемой стратегии. Но если в разработке нет оружия, подкрепляющего эту стратегию, то ценность ее снижается», — объяснил бывший посол США в России и НАТО Александр Вершбоу.

Бывший ведущий эксперт по вопросам России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл подчеркнула, что встречи Трампа с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме лишь усложнили переговорный процесс. По словам Хилл, Вашингтон и Москва могут по-разному понимать гарантии безопасности.

«Мы как будто застряли в Украине, и сейчас все, включая Путина, пытаются управлять Трампом. Россияне используют термины в определенном контексте, а Трамп этого не замечает. Возможно, Путин намеренно создавал у него впечатление, что он с ним согласен», — рассказала Хилл.

Несмотря на уверенность администрации Трампа в возможности быстрой сделки, некоторые бывшие чиновники настроены скептически.

«Мы находимся там же, где были две недели назад, там же, где были полгода назад. Соглашения никогда не будет. Путин никогда не согласится», — высказался бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Напомним, 21 августа Трамп заявил, что за две недели ситуация с урегулированием войны в Украине прояснится. Президент США не исключил, что вынужден будет «выбрать другую тактику».

К слову, по оценкам бывшего специального советника командующего армии США в Европе Марка Войгера, Путин и его режим не желают участвовать ни в какой миротворческой деятельности. Сейчас нет никакого мирного процесса. Своими нынешними заявлениями Москва пытается выиграть время.