Мирные переговоры: евродепутат сказал, когда возможен перелом в 2026 году
Евродепутат говорит, что Россия не желает подписывать мирный договор и постоянно демонстрирует неготовность.
Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс отметил, что 2026 год может стать переломным в переговорах, если США предпримут конкретные действия, а не только обещания.
Об этом он заявил «24 Каналу».
«Вся эта переговорная тактика администрации Трампа провалилась. Это нужно признать. Он обещал сделать это за день-три. Но Россия водит его за нос. Даже после таких очевидных выводов, когда понятно, кто есть кто, появляются критические высказывания в сторону Украины, что украинцы что-то не сделали», — сказал он.
Пятрас Ауштрявичюс отметил, что сейчас наблюдается непонимание Белого дома, как вести переговоры с Россией.
«Я вижу, что в 2026 году переговоры не обязательно будут двигаться стремительно вперед. Я не вижу никаких принципиальных перемен со стороны России. Напротив, они играют в этой ситуации, идут на какие-то переговоры между Москвой и Вашингтоном, о которых мы не все знаем», — подчеркнул евродепутат.
Что известно о переговорах
20-21 декабря в США состоялись переговоры с участием спецпосланника Владимира Путина Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темой обсуждения стало возможное завершение войны в Украине.
Украинская сторона также провела параллельные переговоры во Флориде с Уиткоффом и Кушнером.
Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, во время встреч основное внимание уделялось четырем ключевым направлениям:
дальнейшей проработке украинского 20-пунктного мирного плана;
согласованию подходов к многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
обсуждению двусторонних гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов;
разработке экономического плана обновления и развития Украины.