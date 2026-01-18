Мирные переговоры: евродепутат сказал, когда возможен перелом в 2026 году

Пятрас Ауштрявичюс

Реклама

Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс отметил, что 2026 год может стать переломным в переговорах, если США предпримут конкретные действия, а не только обещания.

Об этом он заявил «24 Каналу».

«Вся эта переговорная тактика администрации Трампа провалилась. Это нужно признать. Он обещал сделать это за день-три. Но Россия водит его за нос. Даже после таких очевидных выводов, когда понятно, кто есть кто, появляются критические высказывания в сторону Украины, что украинцы что-то не сделали», — сказал он.

Реклама

Пятрас Ауштрявичюс отметил, что сейчас наблюдается непонимание Белого дома, как вести переговоры с Россией.

«Я вижу, что в 2026 году переговоры не обязательно будут двигаться стремительно вперед. Я не вижу никаких принципиальных перемен со стороны России. Напротив, они играют в этой ситуации, идут на какие-то переговоры между Москвой и Вашингтоном, о которых мы не все знаем», — подчеркнул евродепутат.

Что известно о переговорах

20-21 декабря в США состоялись переговоры с участием спецпосланника Владимира Путина Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темой обсуждения стало возможное завершение войны в Украине.

Украинская сторона также провела параллельные переговоры во Флориде с Уиткоффом и Кушнером.

Реклама

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, во время встреч основное внимание уделялось четырем ключевым направлениям: