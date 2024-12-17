Мирные переговоры и окончание войны: готова ли Украина поддаться внешнему давлению

В США отмечают определенный прогресс, а Украина озвучивает четкие условия, чтобы сесть за стол переговоров
Начало мирных переговоров и прекращение огня, обсуждаемые в политических кругах Украины и Запада. Каждый предлагает свои варианты и имеет некоторые сценарии дальнейшего хода событий.
ТСН.ua собрал последние заявления политиков о начале мирных переговоров и окончании войны в Украине.
Прогресс в "прекращении войны" от Трампа
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед журналистами во Флориде, 16 декабря, рассказал о небольшом прогрессе в "прекращении войны" и ожиданиях от Зеленского и намерении вступить в контакт с Путиным.
Главный республиканец США заявил, что его команда пытается "остановить ужасную войну, которая продолжается в Украине".
"Мы достигли некоторого прогресса. Ситуация сложная и непростая. Людей убивают в масштабах, которых еще никто не видел… Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России, Украине", — сказал Трамп.
Также, избранный президент США выразил намерение вступить в контакт с Путиным для прекращения войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что сейчас между командами его и Трампа продолжается активная работа.
"Это пока знакомство. Он не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей, пока не было инаугурации нового президента США. Пока этого не было, мы работаем с Белым домом, с президентом Байденом. Они сейчас увеличивают количество решений, пакетов". Жаль, что они увеличивают это сейчас, на исходе срока (Байдена – ред.)", – заметил глава государства.
Он надеется, что команда Трампа будет поддерживать Украину и не остановит американскую помощь.
"Готовность" к заключению соглашения
Во время выступления во Флориде Дональд Трамп заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны быть готовы заключить соглашение для прекращения войны.
"Слишком много людей гибнет. Это война, и людей умирает слишком много. Мы будем разговаривать с президентом Путиным и президентом Зеленским. Нужно заключить соглашение", – заявил Трамп.
Президент США отметил, что другой стороной соглашения должна быть Россия.
В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что США и странам Европы следует принуждать к мирным переговорам между Киевом и Москвой именно Российскую Федерацию, а не Украину.
"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", – сказал Сикорский.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Германия может играть "определенную роль" в обеспечении потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. Впрочем, пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.
Условия проведения переговоров
Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, заявил, что переговоры о установившемся мире начнутся только тогда, когда в России не хватит ресурсов продолжать войну. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове.
Как заметил политик, мира не будет, если Россию не принудить к нему.
"Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для возобновления сил и продолжения наступления", — подчеркнул чиновник.
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову. рассказал, что люди, постоянно говорят о переговорах, не понимают, что это за война.
По его словам, Россия откровенно говорит о том, что она готова к немедленным переговорам. Но у нее есть "четкие условия для Украины:
- отдаете нам то, что мы зафиксировали (4 области + Крым);
- отдаете нам свою суверенность;
- возвращайте на территорию Украины доминирование русского языка, русской культуры, русской церкви;
- выбирайте себе пророссийское правительство, как в Грузии и тому подобное".
По мнению советника руководителя ОПУ, если согласиться на такие уступки, следует говорить не о переговорах, а о капитуляции. По его мнению, сегодня нет возможности провести переговоры. Об этом можно говорить медийно, но позиции сторон совершенно несопоставимы.
Он подчеркнул, что с Россией можно договориться только через инструменты принуждения, о которых постоянно говорит президент Украины. Политик добавил, что принуждение может быть трехмерным:
- милитарный – даты со складов достаточно оружия;
- экономическое – усилить санкции;
- дипломатический – инструменты влияния на другие страны.
"Открытая дверь" от Венгрии
Премьер-министр Виктор Орбан считает, что именно Венгрия " открыла дверь " для содержательных переговоров о мире. К такому выводу он пришел после визита в столицу Турции Анкары в четверг, 12 декабря, где встретился с президентом страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
"Отчет из Анкары. Пол года назад о мире никто и слышать не хотел, теперь о нем все говорят. Мы открыли дверь, и теперь можно начинать содержательные переговоры. Это величайшее достижение венгерского председательства в ЕС", — написал Орбан в своей соцсети Х.
Об этом стало известно после того, как политик позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Во время разговора шла речь о так называемом "Рождественском перемирии".
"Рождественского перемирия" не будет
Учитывая приближающееся Рождество премьер-министр Виктор Орбан предложил “ гуманитарный шаг ”, предусматривавший прекращение огня на несколько дней и массовый обмен пленными, чтобы “сотни или даже тысячи людей могли провести праздник дома и с семьями, и по крайней мере никто не погиб бы в дни прекращения огня”.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заметил, после телефонного разговора Орбана с Путиным, предложение "рождественского перемирия" от Венгрии "лежит на столе" и вроде бы одна сторона [очевидно, имеется в виду Россия] ее рассмотрела и считает приемлемой, а Украина — нет. В частности, Орбану отказали в телефонном разговоре с Зеленским.
Между тем, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан на самом деле не предлагал ни одного " Рождественского перемирия " между Украиной и Россией.
Он отметил, что Россия не заинтересована ни в одном прекращении огня, а заявления о предложениях о "рождественском перемирии" являются пиар-демаршем Орбана и информационной операцией.
В РФ отреагировали на это, в частности, постпредставитель России в ООН Василий Небензя, заявил, что Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине.
Он "обосновал" свое заявление тем, что Украина якобы отказалась от предложения Венгрии по установлению "рождественского прекращения огня", что свидетельствует о "нежелании Киева двигаться к миру".
"Нежелание Киева двигаться к миру оказалось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня", – сказал Небензя.
Призрачный компромисс
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Украине " придется пойти на частичные территориальные потери " для завершения войны.
Пеллегрини озабочен тем, что когда война в Украине закончится, то в Словакию "могут попасть оружие и разные группы людей".
Политик заверил, что его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую он якобы получает каждый день. Также он призвал Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров.
Таким образом, Пеллегрини повторил нарративы Кремля. Ведь российский диктатор Путин неоднократно заявлял, что готов на так называемые "переговоры", если ему разрешат оставить за собой все оккупированные территории и части Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые враг еще не захватил.
Справедливый мир для Украины
Прибывший с визитом в Украину 17 декабря премьер-министр ПольшиДональд Туск призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины. В частности, политик обратился ко всем лидерам западного мира с призывом поддержать Украину "в это время, как никогда раньше".
Туск подчеркнул, что Украина успешно защищается от российского нападения "вопреки некоторым негодяям" и отметил, что мир стоит перед большой игрой за будущее Украины, Польши и Европы.
"Мы все без исключения должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо раньше, ради мира, которого мы все ожидаем. Никто не хочет мира больше Украины. Мы это знаем. И в ЕС никто не хочет мира больше Польши из схожих причин", – сказал Туск.
На этой же встрече президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его страна нуждается в справедливом мире. В частности, важным аспектом является взаимоподдержка Украины и Польши.
Впоследствии польский премьер-министр заверил, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело только от Польши, это не длилось бы больше одного дня. Он отметил, что председательство его страны в Европейском Союзе будет означать усиление работы над вступлением Украины в ЕС и НАТО.
Зеленский об окончании войны за сутки и вступлении в ЕС и НАТО за день
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа об окончании войны через 24 часа, а также отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Украины в ЕС и НАТО за день.
"Один Дональд сказал, что может закончить войну в сутки, сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился за один день... Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и во второе", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее ТСН.ua писал о возможных сценариях окончания войны в Украине.
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