Мирные переговоры и окончание войны: готова ли Украина поддаться внешнему давлению

В США отмечают определенный прогресс, а Украина озвучивает четкие условия, чтобы сесть за стол переговоров

Начало мирных переговоров и прекращение огня, обсуждаемые в политических кругах Украины и Запада. Каждый предлагает свои варианты и имеет некоторые сценарии дальнейшего хода событий.

ТСН.ua собрал последние заявления политиков о начале мирных переговоров и окончании войны в Украине.

Прогресс в "прекращении войны" от Трампа

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед журналистами во Флориде, 16 декабря, рассказал о небольшом прогрессе в "прекращении войны" и ожиданиях от Зеленского и намерении вступить в контакт с Путиным.

Главный республиканец США заявил, что его команда пытается "остановить ужасную войну, которая продолжается в Украине".

"Мы достигли некоторого прогресса. Ситуация сложная и непростая. Людей убивают в масштабах, которых еще никто не видел… Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России, Украине", — сказал Трамп.

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Также, избранный президент США выразил намерение вступить в контакт с Путиным для прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что сейчас между командами его и Трампа продолжается активная работа.

"Это пока знакомство. Он не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей, пока не было инаугурации нового президента США. Пока этого не было, мы работаем с Белым домом, с президентом Байденом. Они сейчас увеличивают количество решений, пакетов". Жаль, что они увеличивают это сейчас, на исходе срока (Байдена – ред.)", – заметил глава государства.

Он надеется, что команда Трампа будет поддерживать Украину и не остановит американскую помощь.

"Готовность" к заключению соглашения

Во время выступления во Флориде Дональд Трамп заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны быть готовы заключить соглашение для прекращения войны.

"Слишком много людей гибнет. Это война, и людей умирает слишком много. Мы будем разговаривать с президентом Путиным и президентом Зеленским. Нужно заключить соглашение", – заявил Трамп.

Президент США отметил, что другой стороной соглашения должна быть Россия.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что США и странам Европы следует принуждать к мирным переговорам между Киевом и Москвой именно Российскую Федерацию, а не Украину.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", – сказал Сикорский.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Германия может играть "определенную роль" в обеспечении потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. Впрочем, пока неизвестно, в каком формате это будет происходить.

Условия проведения переговоров

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, заявил, что переговоры о установившемся мире начнутся только тогда, когда в России не хватит ресурсов продолжать войну. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове.

Как заметил политик, мира не будет, если Россию не принудить к нему.

"Наш враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не принудить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу Москва использует для возобновления сил и продолжения наступления", — подчеркнул чиновник.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову. рассказал, что люди, постоянно говорят о переговорах, не понимают, что это за война.

По его словам, Россия откровенно говорит о том, что она готова к немедленным переговорам. Но у нее есть "четкие условия для Украины:

отдаете нам то, что мы зафиксировали (4 области + Крым);

отдаете нам свою суверенность;

возвращайте на территорию Украины доминирование русского языка, русской культуры, русской церкви;

выбирайте себе пророссийское правительство, как в Грузии и тому подобное".

По мнению советника руководителя ОПУ, если согласиться на такие уступки, следует говорить не о переговорах, а о капитуляции. По его мнению, сегодня нет возможности провести переговоры. Об этом можно говорить медийно, но позиции сторон совершенно несопоставимы.

Он подчеркнул, что с Россией можно договориться только через инструменты принуждения, о которых постоянно говорит президент Украины. Политик добавил, что принуждение может быть трехмерным:

милитарный – даты со складов достаточно оружия;

экономическое – усилить санкции;

дипломатический – инструменты влияния на другие страны.

"Открытая дверь" от Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан считает, что именно Венгрия " открыла дверь " для содержательных переговоров о мире. К такому выводу он пришел после визита в столицу Турции Анкары в четверг, 12 декабря, где встретился с президентом страны Реджепом Таипом Эрдоганом.

"Отчет из Анкары. Пол года назад о мире никто и слышать не хотел, теперь о нем все говорят. Мы открыли дверь, и теперь можно начинать содержательные переговоры. Это величайшее достижение венгерского председательства в ЕС", — написал Орбан в своей соцсети Х.

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Об этом стало известно после того, как политик позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. Во время разговора шла речь о так называемом "Рождественском перемирии".

"Рождественского перемирия" не будет

Учитывая приближающееся Рождество премьер-министр Виктор Орбан предложил “ гуманитарный шаг ”, предусматривавший прекращение огня на несколько дней и массовый обмен пленными, чтобы “сотни или даже тысячи людей могли провести праздник дома и с семьями, и по крайней мере никто не погиб бы в дни прекращения огня”.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заметил, после телефонного разговора Орбана с Путиным, предложение "рождественского перемирия" от Венгрии "лежит на столе" и вроде бы одна сторона [очевидно, имеется в виду Россия] ее рассмотрела и считает приемлемой, а Украина — нет. В частности, Орбану отказали в телефонном разговоре с Зеленским.

Между тем, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан на самом деле не предлагал ни одного " Рождественского перемирия " между Украиной и Россией.

Он отметил, что Россия не заинтересована ни в одном прекращении огня, а заявления о предложениях о "рождественском перемирии" являются пиар-демаршем Орбана и информационной операцией.

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В РФ отреагировали на это, в частности, постпредставитель России в ООН Василий Небензя, заявил, что Россию не устроят никакие сценарии с замораживанием конфликта в Украине.

Он "обосновал" свое заявление тем, что Украина якобы отказалась от предложения Венгрии по установлению "рождественского прекращения огня", что свидетельствует о "нежелании Киева двигаться к миру".

"Нежелание Киева двигаться к миру оказалось в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня", – сказал Небензя.

Призрачный компромисс

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Украине " придется пойти на частичные территориальные потери " для завершения войны.

Пеллегрини озабочен тем, что когда война в Украине закончится, то в Словакию "могут попасть оружие и разные группы людей".

Политик заверил, что его мнение основывается на информации о ситуации на фронте, которую он якобы получает каждый день. Также он призвал Украину и РФ как можно быстрее сесть за стол переговоров.

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Таким образом, Пеллегрини повторил нарративы Кремля. Ведь российский диктатор Путин неоднократно заявлял, что готов на так называемые "переговоры", если ему разрешат оставить за собой все оккупированные территории и части Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые враг еще не захватил.

Справедливый мир для Украины

Прибывший с визитом в Украину 17 декабря премьер-министр ПольшиДональд Туск призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины. В частности, политик обратился ко всем лидерам западного мира с призывом поддержать Украину "в это время, как никогда раньше".

Туск подчеркнул, что Украина успешно защищается от российского нападения "вопреки некоторым негодяям" и отметил, что мир стоит перед большой игрой за будущее Украины, Польши и Европы.

"Мы все без исключения должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо раньше, ради мира, которого мы все ожидаем. Никто не хочет мира больше Украины. Мы это знаем. И в ЕС никто не хочет мира больше Польши из схожих причин", – сказал Туск.

На этой же встрече президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его страна нуждается в справедливом мире. В частности, важным аспектом является взаимоподдержка Украины и Польши.

Впоследствии польский премьер-министр заверил, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело только от Польши, это не длилось бы больше одного дня. Он отметил, что председательство его страны в Европейском Союзе будет означать усиление работы над вступлением Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский об окончании войны за сутки и вступлении в ЕС и НАТО за день

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа об окончании войны через 24 часа, а также отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Украины в ЕС и НАТО за день.

"Один Дональд сказал, что может закончить войну в сутки, сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился за один день... Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и во второе", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о возможных сценариях окончания войны в Украине.

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