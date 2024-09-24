Мирные переговоры или капитуляция Украины: ISW о том, чего действительно хочет Кремль

В Москве заявляют, что "альтернативы" российской победе в Украине нет.

Россия продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Кремль интересует только капитуляция украинского правительства и уничтожение Украины как государства.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики в качестве примера приводят интервью украинского президента Владимира Зеленского журналистам New Yorker о Плане победы Украины. В ходе разговора заявил, что РФ не заинтересована в прекращении войны на каких-либо разумных условиях и симулирует интерес к переговорам. По словам Зеленского, Киев пригласил Москву принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакого интереса к участию.

В частности, на днях спикер кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков заявил, что "альтернативы" российской победе в Украине нет. Таким образом, он повторил нежелание РФ вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины, подчеркнули в ISW. Кроме того, Песков назвал НАТО и Запад "коллективным врагом". Также спикер МИД РФ Мария Захарова заявляет, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или каких-либо "таких саммитах".

Таким образом, в ISW считают, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

"Москва будет использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад оказывать давление на украинское государство с целью добиться предупредительных уступок по суверенитету и территориальной целостности Украины", — подчеркнули аналитики Института.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне. Глава государства отметил, что у Украины немного времени.

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