Мирные переговоры между Украиной и РФ: Эрдоган выступил с предложением

Президент Турции надеется, что Кремль согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "положительной и важной новостью" согласие Украины на 30-дневное прекращение огня с Россией. Он добавил, что надеется на "конструктивную" реакцию Москвы.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в среду, 12 марта, Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции относительно войны в Украине "была очень четкой с первого дня" вторжения.

"Мы не хотим больше кровопролития и надеемся, что наши два соседа завершат войну справедливым миром", – заявил президент Турции.

Он повторил предложение провести в своей стране любые мирные переговоры "если события последних дней заставят Россию и Украину сесть за стол переговоров".

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о поездке американской делегации в Россию для переговоров по прекращению боевых действий в Украине. В то же время он выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня и пригрозил финансовыми санкциями в случае отказа Кремля.

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