Мир или ловушка: дипломат объяснил, что угрожает Украине в новых переговорах
Валерий Чалый предостерегает, что мирные переговоры могут скрывать риски для суверенитета Украины и стать ловушкой из-за непрозрачных формул и обещаний гарантий безопасности.
Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США, предупредил о рисках нынешних мирных переговоров по Украине.
Об этом Чалый написал в Facebook.
"Нам "кормят" истории о 100% гарантиях безопасности от США и светлом будущем с 800 миллиардами долларов инвестиций. Но что такое "формула Анкориджа" с решением "территориального вопроса" - никто не объясняет", - отметил Чалый.
По его словам, главная опасность в том, что Украина может оказаться в ситуации, когда ее суверенитет будет под вопросом, а переговоры станут "котом в мешке". То, что сегодня кажется оптимальным решением для переговорщиков может оказаться невыполнимым и не принятым украинским обществом, предупредил дипломат.
"Еще и из того кота бедного шерсть скребут безжалостно. Надеюсь, наши представители осознают все риски и имеют полное понимание этого момента", - подчеркнул Чалый.
Напомним, трехсторонняя встреча по завершению войны в Украине готовится к новому раунду. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина будет максимально подготовлена к обсуждению всех вопросов на предстоящей встрече трех сторон, которая предварительно запланирована на воскресенье, 1 февраля.
Ранее мы писали о том, что специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 22 января вечером доставят в Москву проект мирного соглашения. Американские чиновники планируют обсудить с Владимиром Путиным 20-пунктный план по прекращению войны, который, по их словам, уже готов более чем на 90%.
Виткофф отметил, что процесс переговоров близится к финальной стадии. По его словам, командам удалось добиться значительного прогресса и разрешение конфликта уже близко.