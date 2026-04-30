Мирные переговоры на паузе: в ОП рассказали о формате контактов с Россией

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

Активная фаза мирных переговоров между украинской и российской сторонами полностью остановлена. Между странами отсутствует какая-либо прямая политическая коммуникация, а единственным исключением остается точечное решение гуманитарных вопросов.

О деталях текущего состояния контактов с государством-агрессором рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «Новости.LIVE».

Гуманитарный трек и психиатрическая экспертиза

По словам Подоляка, сейчас переговорный процесс находится на паузе и стороны не ведут непосредственных коммуникаций для уточнения позиций. Единственным активно проговаривающимся компонентом остается гуманитарное направление, то есть обмен пленными.

Реклама

За этот узкий трек коммуникации отвечает руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Что касается других возможных контактов, чиновник сронизировал над способностью россиян адекватно воспринимать реальность и идти на диалог.

«Там скорее надо бы провести психологическую экспертизу… или судебно-психиатрическую экспертизу для того, чтобы установить, готовы ли они вообще слышать», — отметил Подоляк.

Ожидание американской делегации

Важным шагом для понимания дальнейших действий Киева является ожидаемый визит в Украину американских партнеров. Советник ОП подтвердил, что украинская сторона активно готовится к этим встречам и планированию стратегии. Именно этот визит должен определить, как наше государство будет двигаться дальше на дипломатическом уровне.

«Ожидаем еще раз визита сюда американской делегации, это было бы правильно, и ожидаем того, что будет понятно, как мы дальше двигаемся», — отметил Подоляк.

Реклама

Однако точных сроков прибытия представителей США в Офисе президента пока не называются. Планирование этого визита напрямую зависит от крайне нестабильной международной ситуации, в частности, от развития событий на Ближнем Востоке.

Новости партнеров