Мирные переговоры на пороге тупика: эксперт дал неутешительный прогноз

Политолог Владимир Фесенко считает, что переговорный процесс практически зашел в тупик / © ТСН

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Заявление спецпредставителя президента США Стива Виткоффа после встречи с кремлевским диктатором Путиным о ходе войны в Украине вряд ли можно расценивать, как приближение к миру.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua.

В интервью американским СМИ Виткофф намекнул, что «мы, возможно, находимся на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом».

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«Находимся ли мы на пороге? У меня совсем другая оценка ситуации. Мы на пороге тупика в переговорном процессе», — отметил эксперт.

По его мнению, Виткофф фактически транслирует позицию Кремля.

«В чем парадокс нынешней ситуации — формально Стив Виткофф является спецпредставителем Трампа в отношениях с Россией, а по сути он стал спецпредставителем Путина в отношениях с Трампом. То, что он озвучивает, — это фактически российская позиция. Это российское представление. Я бы сказал так: это проявление российской тактики», — объяснил Владимир Фесенко.

Напомним, Трамп, переняв кремлевские нарративы о «провокации войны», резко изменил тон в отношении Украины. Зеленский на это ответил критикой Вашингтона по поводу «мягкости к Москве».