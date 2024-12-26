Мирные переговоры об окончании войны: условия Кремля и позиция Украины

В последние месяцы в Украине и мире все больше политиков обсуждают сценарии окончания войны. В большинстве вариантов первым шагом к прекращению огня на фронте является начало мирных переговоров.

Зеленский заявляет, что Украина должна быть в сильной позиции, чтобы сесть за стол переговоров с кремлевским диктатором Путиным. В свою очередь, РФ указывает на то, что вроде бы "готова к перемирию", но не уверена в готовности украинской стороны.

В частности, последние заявления главы МИД России Сергея Лаврова указывают на то, что Кремль не прочь начать переговоры, однако перемирие в Украине его не устраивает.

Детальнее – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Россия не желает перемирия в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Кремле " не испытывают никаких иллюзий " по поводу перспектив “легкого урегулирования украинского кризиса [т.е. войны, которую ведет Россия в Украине]” в следующем 2025 году.

По его словам, разрешить конфликт можно только тогда, когда интересы РФ и законные интересы всех других стран будут учтены в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

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Также он отметил, что обретение полномочий администрацией новоизбранного президента США Дональда Трамп не будет означать начало переговорного процесса, а лишь будет "неизбежной данностью". Таким образом, чиновник намекал на нежелание Кремля договариваться о мире.

"Перемирие сейчас стало бы путём в никуда, нужны окончательные юридические договоренности", – высказался Лавров.

Впоследствии приспешник Путина заявил, что якобы перемирие в Украине сейчас "стало бы путём в никуда". Мол, "пустые разговоры" не устраивают Москву. Тем не менее, Кремль готов к консультациям с администрацией Трампа. по " урегулированию " войны на Украине.

Следует заметить, ранее в интервью одной из российских пропагандистских программ глава МИД России рассказывал, что РФ вроде бы желает мира, но на своих условиях, и от переговоров "не идет". В частности, РФ требует конкретных предложений.

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Кроме того, должностное лицо выдвинуло требования для Украины для вероятного долечения мира: в стране "не должно быть ни одного НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск". Более того, заявляет глава МИД РФ, якобы Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине".

Путин выдвигает условие для переговоров

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о готовности договариваться и подписывать соглашения только с легитимным руководством Украины. С президентом Владимиром Зеленским он будет разговаривать в случае его переизбрания в должность. По его словам, легитимной в Украине сейчас Верховная Рада и ее председатель.

"У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле 2022 года, и исходя из реалий на поле боя", – сказал глава Кремля в эфире прямой линии.

Ранее глава РФ заявлял, что Россия готова к переговорам и компромиссам, однако не видит готовности к этому со стороны Украины.

Следует заметить, что подобные заявления сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), Матвиенко отмечала, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. Однако условия, выдвинутые в ходе переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются.

Аналитики ISW отметили, что требования России в Стамбуле в основном представляли собой более подробные версии требований, выдвигаемых Путином за несколько месяцев до начала широкомасштабного вторжения 2022 года, включая "демилитаризацию" и нейтралитет Украины.

Аналитики ISW добавили, что активизация риторики российских чиновников свидетельствует об уверенности Путина в победе над Украиной.

Последствия переговоров могут быть печальными

В начале декабря президент Литвы Гитанс Науседа заявил, что попытки начать переговоры приведут к несправедливому и нестабильному миру.

На саммите ЕС в Брюсселе он отметил, что Россия находится в наступательной позиции.

"Россия не демонстрирует никакой воли к переговорам. Думаю, в этой ситуации мы можем делать все от нас зависящее для поддержки Украины, чтобы сделать Украину более сильной. И только после этого продвигаться к столу переговоров", – добавил президент Литвы.

Обозреватель британского издания The Telegraph Фрэнсис Дирнли отмечает, что последствия вероятных мирных переговоров могут быть печальными. Это произойдет в случае, если РФ может отказаться от них. Или же Путин может притворяться доброй волей, затягивая переговоры, пока идет война, лишь для того, чтобы предложить ужасный компромисс: отдать территории без каких-либо значимых гарантий безопасности, которые Украина или Европа могли бы принять.

В случае "наилучшего сценария", если Россия откажется от серьезных переговоров, то именно Москву, а не Киев, будут воспринимать как главное препятствие на пути к миру, а это может заставить Вашингтон усилить поддержку Украины, укрепив ее позиции на поле боя и потенциально заставив Путина. к серьезным переговорам.

Высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена Майкл Карпентер в интервью изданию "Голос Америки" считает, что Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам со страной-агрессорой РФ с позиции силы.

Что говорят в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры о установившемся мире начнутся только тогда, когда в России не хватит ресурсов продолжать войну.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова вести переговоры об окончании войны с Россией только на своих условиях. А заявление Путина относительно мирных должностных лиц прокомментировал так:

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", — высказался председатель Верховной Рады.

В противоположность высказываниям этих политиков, громкое заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что Украина готова к переговорам с Россией.

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Однако, по его словам, для того, чтобы сесть за стол переговоров со страной-агрессоркой, должны быть выполнены определенные условия. В частности: войну в Украине нужно заканчивать в соответствии с нормами международного права. Также, в контексте противодействия РФ следует использовать более жесткую риторику и дипломатические ограничения; ультимативное приостановление членства РФ в международных институтах; санкции другого уровня, близкие к торговому эмбарго; предоставление Украине необходимого оружия в необходимом количестве; отказ от всех "красных линий".

Также Подоляк считает, что новоизбранный президент США Дональд Трам, вероятно, будет вовлечен в процесс мирных переговоров между Украиной и РФ, не согласится на второстепенную роль и не будет "играть в сценарий Путина".

Советник руководителя ОПУ считает, что Путин попытается выторговать себе "право убивать и перераспределять влияния", а также полномочия по переформатированию международного права.

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире Эспрессо заметил, что сейчас с РФ невозможно договариваться.

"Их нельзя с Российской Федерацией сейчас каким-то образом переговорить и договориться, поскольку Россия есть то, что называется ревизионистской силой, им и не нравится то мировое устройство, которое сложилось после развала Советского Союза. Ну, и разумеется, с изменением потуг на европейском континенте и в других частях света", — рассказал Хара.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что переговоры между Украиной и Россией выглядят маловероятными и сложными в реализации. Украинская сторона, вероятно, потребует вывод российских войск, компенсаций и передачи военных преступников, тогда как Россия будет настаивать на своих территориальных претензиях.

Подобные переговоры, по мнению Огрызко, завершатся без результатов, а последующие раунды могут откладываться на месяцы.

Медленное движение к переговорам

В последние недели президент Украины Владимир Зеленский все больше заявлял о готовности к переговорам по прекращению войны. Как сообщает The Washington Post сообщения Зеленского осторожничали. Он прямо не сказал, что Киев согласится на уступки – территориальные или другие – даже тогда, когда под российской оккупацией находятся более 20% территорий и на фоне вероятного сохранения контроля РФ над этой землей после любого прекращения огня.

Но после предварительного заявления о том, что переговоры могут начаться только после вывода всех российских войск, глава государства отметил необходимость долгосрочной безопасности. Ранее он акцентировал внимание на немедленном возвращении территории.

Как говорится в статье The Washington Post, украинские и западные официальные лица отметили такое изменение риторики президента Украины. Они объясняют это ухудшением ситуации на линии фронта и новой администрацией США, подвергшей сомнению будущую помощь Киеву.

Большинство политиков сомневается в готовности президента России Владимира Путина к переговорам, пока его войска преуспевают на фронте, несмотря на большие потери. Некоторые должностные лица предполагают, что Зеленский мудро подстраховывается и надеется, что его более уступчивая позиция привлечет внимание администрации Трампа и оставит его открытым для предоставления большей поддержки обороне Украины, если Путин откажется от переговоров.

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Анонимный украинский чиновник в комментарии изданию отметил: "Я ставлю себя на его место, а что еще он должен делать? Должен ли он сказать Трампу и Америке, что нам не нужна их помощь и мы просто сделаем это по-своему? Я думаю, что он справляется с этим идеально.

Как считает чиновник политики "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году. Это связано с тем, что разговоры о мирном соглашении участились после избрания Трампа.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, что ключевые изменения в Украине могут произойти в ближайшие месяцы, но ясность завершения войны, вероятно, появится только ближе к концу 2025 года.

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