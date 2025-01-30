Мирные переговоры по Украине: ПАСЕ приняла резолюцию

В документе подчеркивают, что РФ ведет войну не только против Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы 30 января приняла документ, в котором обозначила свою позицию "справедливого и крепкого мира в Украине". Его поддержали 86 депутатов ПАСЕ, против – ни одного, 6 воздержались.

Об этом сообщают корреспондент "ЕП" и "РБК.Украины" из Страсбурга.

Резолюция под названием "Обязательство Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине" является главным документом по Украине, принятым на зимней сессии 2025 года. Она призывает "к непреклонности европейских обязательств и единства в поддержку Украины и справедливого и продолжительного мира".

"В частности, надежные мирные переговоры могут вестись только с позиции устойчивости и сильной обороноспособности, а справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности. Любые мирные переговоры должны проходить при участии Украины и с уважением к ее праву определять свое будущее ", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что РФ ведет войну не только против Украины, но и осуществляет гибридную агрессию также против других государств, поскольку "вмешивается в политические процессы государств-членов Совета Европы, которые также представляют угрозу демократической безопасности в Европе". Кроме того, Москва продолжает свои усилия по подрыву международного порядка, в частности, привлекая Иран и Северную Корею к своей агрессии против Украины.

Также ПАСЕ подчеркнула, что крепкий мир возможен только тогда, когда Россия откажется от своих империалистических амбиций и проведет деколонизацию, а режим Владимира Путина назван "тоталитарным". В резолюции призывают Европу и партнеров усиливать санкционный режим против РФ. В частности полностью запретить импорт российского газа, создать специальный трибунал для преследования руководства Москвы и Минска за агрессию против Украины, а также перевести все замороженные российские активы в специальный международный фонд для дальнейшей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии.

Именно поэтому ПАСЕ считает, что "справедливый и длительный мир в Украине необходим для безопасности всего европейского континента и даже шире – мира".

Также делегаты поддержали поправку, признающую Китай "решающим фактором в агрессивной войне Российской Федерации против Украины" и призывающей КНР "прекратить оказывать поддержку российской военной машине".

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорас Русопулос сделал заявление о выборах в Украине во время войны. Он отметил, что подчеркнул, что ВРУ функционирует, а в ПАСЕ приезжают парламентарии из всех партий. По его словам, не было ни одного украинского парламентария от оппозиции, который бы поднял вопрос о выборах в Украине.

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