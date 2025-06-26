Мирные переговоры по Украине: политолог рассказал, что скрывает Саммит НАТО и когда ожидать изменений

Политолог Вадим Денисенко / © УНИАН

Мирные переговоры не начнутся раньше конца 2025 года.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко в соцсети Facebook, комментируя результаты саммита НАТО, состоявшегося 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).

Денисенко привел 9 аргументов.

«1. После войны в Иране на сцену вернулся „предвыборный“ Трамп — страшный и непредсказуемый. Саммит стал бенефисом одного „актера“, только что победившего в двух войнах. И все участники (зрители) приняли решение, что для благополучия Европы нужно предложить ему его триумф. Шоу удалось. И вызывало иллюзию возвращения к нормальности.

2. После завершения боевых действий в Иране и стабилизации Ближнего Востока, Америка вернулась к переговорам с ЕС, где Украина является частью этих же переговоров. О чем эти переговоры? О пошлинах, безопасности (ядерный зонтик, американские базы, 5 статья и усмирение России) и война в Украине.

3. Игра Трампа довольно ясна. Он хочет выровнять торговый баланс с ЕС, прежде всего за счет покупки американского оружия и строительства высокотехнологичных предприятий из ЕС на территории США. В обмен на то, что США не будут выводить свои войска из Европы и гарантировать соблюдение 5 статьи НАТО. Собственно этот саммит, точнее обещание тратить 5% ВВП на оборону, стал первым шагом к этому соглашению.

4. Но за скобками осталось еще два вопроса. Первая из них — пошлины. Есть два подхода: введение высоких пошлин (30% и выше) на европейские товары или обнуление всех пошлин (концепция предложена Маском, между прочим). Макрон попытался поднять этот вопрос, но Трамп не поддержал этот разговор (триумф не предполагает сложных переговоров). Но, если серьезно, пошлины в обмен на безопасность становятся главной темой переговоров ЕС — США на следующие месяцы.

5. Второй даже не обсуждаемый вопрос — предложения Дмитриева, озвученные еще в Эр-Рияде. Вкратце, Россия предлагала США создать торговые дома, которые будут продавать подсанкционные товары в ЕС под российским флагом. Это заманчивое для США предложение, но против него категорически выступает Европа. Не исключено, что Трамп попытается также увязать эту историю с пошлинами.

6. Это все важно для нас по одной причине: Россия, как пугало для Европы, нужно американцам для переговоров с ЕС, а потому Вашингтон не собирается пока усиливать давление на Кремль, хотя и не будет ослаблять предыдущие санкции.

7. Переговоры с европейцами, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, завершатся через несколько месяцев (октябрь-ноябрь). И уже после этого Трамп приступит к мирным переговорам по Украине и, очевидно, к переговорам с Китаем. При этом я уверен, что оружие все это время нам будут продавать.

8. Во всей этой истории есть одна большая проблема: как нам не выпасть из переговорного треугольника США — ЕС — Украина Наши мирные переговоры зависят именно от того, как европейцы будут увязывать таможенный и безопасный фактор с мирными переговорами по Украине.

9. Также следует учесть, что в США не так много инструментов давления на Россию, как это многие считают (закон о 500% пошлины очень мифологизирован и невероятно сложен для исполнения, если вообще его возможно выполнить). Единственная страна которая может реально нажать на РФ — это Китай. Но Китай будет давить на себя после того, как выйдет на себя. завершение переговоров с ЕС», — резюмировал политолог.

Напомним, в НАТО договорились смягчить критику по России в итоговом заявлении.