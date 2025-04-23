Мирные переговоры по Украине в Лондоне отменены: онлайн-трансляция событий

Украинский флаг в Лондоне / © Associated Press

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В Лондоне, 23 апреля, должна была состояться встреча представителей Украины и США. Стороны планировали обсудить возможность прекращения огня в войне России и рассмотреть план Трампа о мирном урегулировании. Раунд переговоров в столице Великобритании может быть ключевым, ведь в Белом Доме стали угрожать выйти из переговорного процесса, если «соглашение провалится» детали которого уже просочились в СМИ . Тем временем украинская сторона настаивает на полном и безусловном прекращении огня.

Продолжение паржских переговоров

Встреча в Лондоне по сути является продолжением прошедших на прошлой неделе переговоров в Париже . Ее целью было то, чтобы американцы, европейцы и украинцы сформулировали общую позицию, пытаясь приблизить Вашингтон к европейской и украинской позиции.

По данным многочисленных источников Reuters, отдельные пункты, предложенные Вашингтоном, оказались неприемлемыми как для европейских государств, так и для Украины.

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На прошлой неделе Рубио заявил, что представленный им и Виткоффом в Париже американский план получил в целом положительную оценку. В то же время источники сообщают, что среди пунктов, предложенных США, было и фактическое признание незаконной аннексии Крыма Россией — неприемлемым для Киева и европейских столиц.

Кроме Крыма, дипломатические источники указывают на другие серьезные разногласия, в том числе настойчивое требование Москвы об отмене санкций ЕС до завершения переговорного процесса — почему категорически противится Евросоюз.

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