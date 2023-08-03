Мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии: Индия заявила, что примет участие в заседании

Индия примет участие в заседании по мирным переговорам по окончании войны России против Украины, которое состоится уже через несколько дней в Саудовской Аравии.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на МИД Индии.

Как отмечается, Индия примет участие в мирных переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии с 5 по 6 августа, заявил представитель Министерства иностранных дел на брифинге в четверг.

Подробности этого не сообщают.

Мирные переговоры в Саудовской Аравии: что известно

30 июля в Офисе президента Украины подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится международная встреча с участием представителей десятков стран мира по мирному плану Владимира Зеленского.

Участие в этом заседании примет большое количество западных государств-союзниц Украины. В частности, в США также подтвердили, что их представитель прибудет туда.

Также участие в этих переговорах, вероятно, могут принять Южная Корея и Китай. Россию на это международное мероприятие не пригласили.

Читайте также: