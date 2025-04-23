Мирные переговоры в Лондоне о войне в Украине: онлайн

Украинский флаг в Лондоне / © Associated Press

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В Лондоне, 23 апреля, проходит встреча представителей Украины и США. Стороны обсудят возможность прекращения огня в войне России в Украине и будут рассматривать план Трампа о мирном урегулировании. Раунд переговоров в столице Великобритании может стать ключевым, ведь в Белом Доме стали угрожать выйти из переговорного процесса, если «соглашение провалится» детали которого уже просочились в медиа. Тем временем украинская сторона настаивает на полном и безусловном прекращении огня.

ТСН.ua ведет текстовый онлайн, где в режиме реального времени будем информировать все события вокруг и результаты переговоров в Лондоне.