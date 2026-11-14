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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Мирные переговоры под угрозой? : Путин выдвинул наглый ультиматум, но не Украины— детали

Американские аналитики отмечают, что Кремль не скрывает своих истинных намерений по миру в Украине.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

США и Украина настаивают на участии европейских представителей в будущих мирных переговорах с Россией. Впрочем, Кремль не хочет допускать Европу к обсуждению завершения войны и продолжает предъявлять ультимативные требования.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что Москва предлагает Европе лишь переговоры о новой архитектуре безопасности на континенте, фактически настаивая на реализации своих первоначальных прихотей 2021-го — демонтаже НАТО.

Отметим, спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф заявили, что Киев и Москва договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него представителей Европы, как для решения территориальных вопросов, так и более широких послевоенных договоренностей по европейской безопасности.

В частности, Кушнер отметил: американская делегация согласилась с позицией президента Владимира Зеленского, что никакие масштабные договоренности по безопасности в Европе не могут быть достигнуты без урегулирования вопросов безопасности Украины. По его словам, эти взаимосвязанные темы стороны должны обсуждать параллельно.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что во время встречи с Виткоффом и Кушнером 12 ноября «фюрер» Владимир Путин якобы не поднимал вопрос участия европейских лидеров в следующем раунде переговоров.

«Представители Кремля соглашаются на участие Европы в предстоящих мирных переговорах только при условии, что речь идет о продвижении российских требований по демонтажу системы безопасности, сформировавшейся на континенте после завершения холодной войны», — говорится в отчете.

Спикер Кремля Дмитрий Песков нагло заявил, мол, Россия может обсуждать участие европейцев в переговорах по прекращению войны в Украине только тогда как их «настоящие» намерения и готовность внести вклад в мирный процесс «станут понятными» для Москвы.

В свою очередь, помощник «фюрера» Юрий Ушаков после встречи посланцев США с Путиным заявил, что РФ надеется, что представители Европы договорятся о параметрах новой архитектуры безопасности Европы. Он также очертил ключевые требования Кремля о создании новой архитектуры безопасности — прекращении расширения НАТО, запрете развертывания их систем вооружения вблизи границ России и возвращении Альянса к конфигурации 1997-го — это те же ультиматумы, которые Россия выдвинула еще пять лет назад.

«Кремль и дальше пытается диктовать Европе собственные условия участия в будущих переговорах. Выдвигаемые Москвой ультиматумы фактически предусматривают демонтаж НАТО. В то же время, Россия не хочет позволять европейским странам прилагаться к усилиям по прекращению войны против Украины и разработке гарантий безопасности для Киева на послевоенный период», — говорится в отчете.

Требования РФ по НАТО — что известно

Аналитики ISW отмечают, что переговорщики России использовали переговоры в Абу-Даби, чтобы подтвердить свои требования по НАТО в 2021-м. В частности, речь идет о предоставлении РФ права вето на размещение войск в странах, вступивших в Альянс после 1997 года.

Немецкое издание Bild сообщило, что Россия выдвинула Европе требования по Финляндии и Балтии. Среди ключевых условий Москвы — отказ НАТО от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве. В то же время, от Финляндии, согласно этому плану, нужно выйти из Североатлантического альянса.

В то же время Финляндия жестко ответила по требованию России к НАТО . Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что российские требования по сокращению присутствия Альянса в странах восточного фланга не могут являться предметом переговоров.

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