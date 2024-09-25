Мирные переговоры РФ и Украины: в Германии назвали ключевые моменты

Немецкая министерша отмечает, что миру нужен конец войны.
В Германии обозначили ключевые моменты для возможных мирных переговоров по прекращению войны РФ в Украине.
Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, сообщает Spiegel.
"Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой страны гарантировано. Это означает гарантии безопасности. Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны", – заявила министерша.
Бербок приветствовала то, что "все больше и больше наших партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне". По ее словам, нельзя просто наблюдать, "как Россия уничтожает остальную часть Украины".
Она также обратилась к проблеме похищения и пытки РФ украинских детей и подчеркнула, что они должны быть возвращены в свои семьи. Обращаясь к послу России в ООН Василию Небензи, Бербок сказала: "Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными девушками-подростками. Но вы не можете обмануть мир".
Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему против дальнобойных ударов по России. По его словам, "на это веские причины". Впрочем, не уточнил, о чем идет речь.
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