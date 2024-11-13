Мирные переговоры с Россией: приоритетом стали гарантии безопасности для Украины — NYT

После победы на выборах президента США Дональда Трампа, обещающего быстро завершить войну в Украине, в предстоящих мирных переговорах с Россией приоритетом для Киева стало получение гарантий безопасности от дальнейшей агрессии, а не конечная линия прекращения огня.

Об этом пишет в среду, 13 ноября, издание The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

“Переговоры должны основываться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее”, – цитирует издание главу комитета Верховной Рады Украины по обороне и разведке Романа Костенко.

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Другой высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, прямо заявил, что территориальный вопрос является чрезвычайно важным, но второстепенным вопросом. "Первый вопрос — это гарантии безопасности", — сказал он.

Роман Костенко также добавил, что Киев формально никогда не откажется от претензий на оккупированные Россией территории в пределах границ 1991 года.

В издании предположили, что такой подход Украина будет использовать, чтобы оправдать любое возможное соглашение, согласно которому Россия сохранит контроль над украинской землей.

Какими будут гарантии безопасности

В публикации напомнили, что у Украины был горький опыт прекращения огня в 2014 и 2015 годах во время противостояния на Донбассе с поддерживаемыми Россией силами. Тогда прекращение огня не помешало продолжению боевых действий, которые шли восемь лет до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Официальные лица в Киеве добивались членства в НАТО как гарантии новых нападений со стороны России. Западные официальные лица дали понять, что хотят вступления Украины в НАТО, но не по ускоренному графику.

Официальные лица в Киеве также заявили, что мощный арсенал обычных вооружений, который должен предоставить Запад, позволит Украине быстро нанести ответный удар, служа сдерживающим фактором для возобновления боевых действий.

Когда могут начаться переговоры

Депутат Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" считает, что Россия может согласиться на прекращение огня на линии фронта следующей весной, если украинцев вытеснят из Курской области РФ.

"Все будет базироваться на фактах. Все, что у нас есть, — наше; все, что есть у Украины, – это украинское”, — сказал он.

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По мнению некоторых сторонников жесткой линии Москвы, спорные моменты, включая территориальные претензии, делают урегулирование до следующей весны маловероятным.

"Нам будет трудно прийти к согласию именно потому, что даже наша самая мягкая позиция предусматривает дополнительные территориальные уступки со стороны Украины", — сказал Константин Малофеев, консервативный бизнесмен, связанный с Кремлем.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Киев хотел бы убедиться, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, например, оставив промышленные зоны слишком опасными для инвестиций.

По словам официальных лиц, ширина демилитаризированной зоны – буферной зоны между двумя армиями – также будет ключевым фактором.

Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что любое мирное соглашение, заключенное новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, которое позволит президенту России Владимиру Путину заявить о своей победе в Украине, повредит интересам Соединенных Штатов.

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