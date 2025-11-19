Мирные переговоры с Россией: удастся ли Украине возобновить процесс и что стоит за тайным планом Трампа

Украина пытается возобновить диалог с Россией / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, вскоре он встретится с высокопоставленными чиновниками Минобороны США в Киеве.

Как отмечают западные медиа, эти визиты — часть новой дипломатической попытки возобновить переговорный процесс по прекращению огня в Украине.

В то же время СМИ также пишут о тайном «мирном плане» по завершению войны в Украине, который разрабатывает администрация президента США Дональда Трампа вместе с РФ.

Что известно о попытках возобновить переговорный процесс и тайное соглашение о прекращении огня — читайте в материале ТСН.ua.

Попытка Украины возобновить мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для ряда высокоуровневых встреч, направленных на активизацию переговорных процессов и приближение окончания войны.

В частности, 19 ноября глава украинского государства уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Сделать все возможное, чтобы приблизить окончание войны, является главным приоритетом Украины», — заявлял накануне своего визита Зеленский, подчеркнув, что планирует «оживить переговоры» и обсудить с президентом Турции, как установить «справедливый мир» в Украине.

Ранее западные СМИ сообщали, что украинский президент обсудит детали некой «тайной сделки» в Турции.

В то же время, как отмечали медиа, усилия по мирным переговорам набирают обороты, однако между Украиной, РФ и США возникла напряженная пауза из-за тайных консультаций по «дорожной карте» прекращения войны.

Кроме того, издание Bloomberg сообщало, что Зеленский во время своего визита вероятно воспользуется усиленным давлением США на Россию. По данным Bloomberg, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может передать результаты проведенных встреч (в частности, относительно возможного обмена пленными) российской стороне, которая на этот раз не делегирует своих представителей.

Турция хочет перезапустить Стамбульский процесс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Анкара выступает за восстановление Стамбульского формата переговоров по Украине, причем в «более широком и содержательном формате».

По его словам, Турция и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и готова помогать в поиске решений, которые могут приблизить завершение войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

«Турция всегда готова обсуждать с Россией предложения, которые откроют путь к справедливому миру в Украине», — подчеркнул Эрдоган.

В то же время Зеленский сообщил, что сейчас активизировались многие процессы, однако подробностей о чем именно идет речь он не предоставил.

«Сейчас многие процессы активизировались. Мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на мир, на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться. Нет альтернативы миру», — подчеркнул украинский лидер.

Тайный план США и РФ по прекращению войны в Украине — что известно

Иностранное медиа Axios сообщало, что Администрация Дональда Трампа в секретном режиме разрабатывает масштабный 28-пунктовый план прекращения войны в Украине, который уже обсуждается с Киевом и Москвой.

По данным источников издания, план разделен на четыре блока:

прекращение войны в Украине;

гарантии безопасности;

безопасность в Европе;

будущие отношения США с Украиной и Россией.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф возглавляет работу над документом и уже провел интенсивные переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Майами, который заявил, что Москва впервые почувствовала, что ее позицию «действительно услышали».

Уиткофф также провел переговоры с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В Белом доме считают, что «настал момент остановить убийства» и надеются привлечь к плану Украину и ЕС.

«Время для этого плана — сейчас, но все стороны должны быть практичными и реалистичными», — сказал американский чиновник в комментарии Axios.

В то же время агентство Reuters отмечает, что Киев действительно получил «сигналы» о пакете предложений США, которые Вашингтон обсуждал с РФ.

«Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений», — добавил украинский чиновник в комментарии для издания.

В свою очередь издание Politico сообщает, что рамочное мирное соглашение с Россией, которое готовятся США могут представить Киеву уже на этой неделе, или до конца месяца.

Там подчеркнули, что в разработке деталей плана не участвовали Украина и европейские союзники США.

Politico отмечает, что речь идет о решении таких спорных вопросов, как:

захваченные Россией территории,

судьба похищенных украинских детей;

гарантии безопасности для Украины.

По информации источников Politico, соглашение должны подать Зеленскому как уже сложившуюся реальность, и Вашингтон ожидает, что у президента Украины не будет другого выбора, кроме как согласиться.

Хотя европейские страны пока не вовлечены в переговоры, в ряде столиц ЕС уже выражают обеспокоенность амбициозностью и размахом этих инициатив.

Высокопоставленные чиновники Пентагона в Киеве — для чего они приехали

В Киев с необъявленным визитом прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж — высшие представители Пентагона, которые впервые посетили Украину во время администрации Трампа, сообщают Wall Street Journal и Politico. Визит американской делегации не был анонсирован заранее из-за его чувствительного характера.

По данным медиа, высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа, Дрисколл и Джордж, прибыли в Киев для встреч с Зеленским и военным руководством Украины. Ключевой политической целью визита является попытка перезапустить мирный процесс, несмотря на блокирование со стороны Москвы, ведь после Киева Дрисколл планирует встречи с российскими чиновниками.

Кроме политической составляющей, делегация обсудит масштабный обмен технологиями, в частности в сфере FPV-дронов и автономного вооружения. США стремятся перенять украинский опыт, поскольку Украина является мировым лидером в производстве FPV-дронов, выпуская более 1,5 млн единиц в год.

Как отмечают в медиа, этот визит сигнализирует об изменении подхода Вашингтона: от споров к поиску реальных политических и технологических путей для усиления обороны Украины и ускорения завершения войны, особенно учитывая, что Трамп в последнее время укрепил отношения с Зеленским и активнее поддерживает усилия Запада.

Москва «готова» к продолжению прямых переговоров, но есть нюансы

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва якобы открыта к переговорам, но «Киев не готов говорить».

Ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва якобы готова к «продолжению прямых переговоров с украинской стороной» на стамбульской площадке.

Москва «готова» к продолжению прямых переговоров, но есть нюансы / © Pixabay

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми», — заявлял Иванов.

По его словам, для диалога нужна «политическая воля со стороны Киева». Иванов добавил, что ранее РФ передала Украине «ряд предложений», в частности по созданию трех рабочих групп онлайн, но положительной реакции не получила.

В то же время в Кремле сообщили, что пока не ведут переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, но готовы принять его в любое время.

Кроме того, там в очередной раз подчеркнули, что якобы не получали от Киева информации о намерении возобновить переговоры.

В среду, 19 ноября, пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что Вашингтон якобы тайно консультируется с Кремлем относительно «дорожной карты» прекращения войны. По ее словам на уровне МИД РФ информации об этих «соглашениях» нет.

Спланированная операция Кремля: что стоит за «тайным планом» США и РФ

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV рассказал, что «слив» информации о секретном плане Трампа является спланированной операцией российских спецслужб для манипуляции. Эксперт считает, что Москва стремится создать иллюзию борьбы за мир, тогда как на самом деле ведет экзистенциальную войну на уничтожение Украины.

В то же время Самусь подчеркнул, что Россия прибегает к таким «переговорам» для получения лучших условий и затягивания времени из-за тяжелого экономического положения.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь

«К сожалению, американская сторона постоянно клюет на эти так называемые переговоры. Дмитриев будет проталкивать те же идеи, которые проталкивает Лавров. Только Лавров — это плохой полицейский, а Дмитриев — это добрый полицейский. И когда Лавров посылает откровенно Рубио и срываются эти встречи в Будапеште, то Дмитриев снова пытается всунуть какие-то 28 пунктов. Потом можно сделать 3 000 пунктов, потом два пункта», — пояснил Самусь.

Однако, по словам эксперта, РФ не отказывается от своих целей, а именно от капитуляции Украины.

В то же время политолог Олег Постернак предполагает, что спецпосланник Стив Уиткофф пытается реанимировать мирную инициативу Дональда Трампа, передает Фокус.

По его словам, указанные в Axios «28 пунктов», вероятно, являются частью значительно более широкого пакета, поскольку администрация Трампа, очевидно, расширила его концепцию.

Постернак предполагает, что этот расширенный пакет, вероятно, касается привлечения России к архитектуре международной безопасности, включая вопросы европейской безопасности, общих гарантий для всех сторон, а также будущих отношений между НАТО и Россией.

По мнению политолога одна из возможных версий будет заключаться в том, что Вашингтон попытается «продвинуть эту программу», обойдя наиболее чувствительные для Украины вопросы.

Это может означать, что вместо реального урегулирования ключевых проблем, Запад предложит лишь приостановление боевых действий — фактическое замораживание конфликта.

Почему Путин согласится на мирные переговоры

Время в войне не на стороне РФ из-за критического состояния ее экономики, отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в эфире Еспресо.

«По моему мнению, последняя информация о состоянии российской экономики указывает на то, что время точно не на стороне РФ. Украину дальше поддерживает коллективный Запад и ЕС, а Россию же никто не поддерживает финансово. Очень большим вопросом остается то, какую именно информацию о состоянии экономики России доносят Путину. Вероятно, сам он уверен, что время работает на него», — пояснил политолог.

По его словам, Путин может пытаться навязать свой «мирный план», иначе после прекращения огня ему придется отвечать перед россиянами и элитами.

«Я думаю, что сейчас Путин будет пытаться давить, чтобы был подписан хоть какой-то мир, но на их условиях. Если же этого не произойдет, то после прекращения боевых действий будет немало вопросов к самому Путину. Не только от россиян, но и от элит», — отметил Леонов.

В то же время, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что переговоры с Путиным ничего не дадут. Хозяина Кремля можно только силой заставить прекратить войну.

«Нам надо заставить Путина делать то, что цивилизованный мир хочет, а не уговаривать его прекратить творить бесчинство. Не работает. Работает только то, что называется кулаком по гадкой московитской физиономии», — подчеркнул дипломат.

Ранее шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд рассказал об идеальном сценарии завершения войны в Украине.

