- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
Мирные переговоры Украины и РФ: онлайн-трансляция встречи в Стамбуле
Делегации Украины и России встретятся в третий раз в Турции, чтобы обсудить прекращение войны.
В Стамбуле, 23 июля, состоится очередной раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация, прежде всего, планирует обсудить вопрос о вероятной личной встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Также ожидается, что стороны будут обсуждать гуманитарную помощь, обмен пленными и защиту критической инфраструктуры.
Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав вошли представители Офиса Президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки Что касается россиян, то в их составе переговорщиков без изменений. Их снова будет возглавлять помощник «фюрера» Владимир Мединский.
Встреча делегаций начнется примерно в 19:00 по киевскому времени .
ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ: