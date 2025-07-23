Мирные переговоры Украины и РФ: онлайн-трансляция встречи в Стамбуле

Мирные переговоры Украины и РФ / © ТСН

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В Стамбуле, 23 июля, состоится очередной раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация, прежде всего, планирует обсудить вопрос о вероятной личной встрече президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Также ожидается, что стороны будут обсуждать гуманитарную помощь, обмен пленными и защиту критической инфраструктуры.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав вошли представители Офиса Президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки Что касается россиян, то в их составе переговорщиков без изменений. Их снова будет возглавлять помощник «фюрера» Владимир Мединский.

Встреча делегаций начнется примерно в 19:00 по киевскому времени .

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ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ: